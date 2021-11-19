KTÖS: “Yüz yüze eğitimin devamı için mutlaka önlemleri hep birlikte almalıyız”

“OKULLARI ÖNEMSEYİN, ÇOCUKLARIN SAĞLIK HAKKINI ÖNEMSEYİN… ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİ ÖNEMSEYİN”

KTÖS, İLK 2 AY İÇERİSİNDE YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRMEK İÇİN BAZI ÖNERİLERDE BULUNDU

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasını “endişe ile izlediklerini” belirterek, çocukların sağlık ve yüz yüze eğitim hakkını koruyacak hızlı ve yerinde kararlar alınması için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bazı pratik adımlar atma çağrısında bulundu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “çocukların sağlık ve yüz yüze eğitim hakkını önemseyin” çağrısı yapan KTÖS, okullarda ilk iki ay içerisinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek için 5 ana başlık ve 17 alt başlık altında topladığı önerileri kamuoyu ile de paylaştı.

“Okulların çocukların sosyalleşme, korunma ve psikolojik gelişimi için önemli olduğunu” da hatırlatan Sendika, “Çocukların yüz yüze eğitim ve sağlık hakkını korumak için hükümeti bir kez daha göreve davet ederiz” dedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE EĞİTİM BAKANLIĞI’NI PRATİK ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, “Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çabası ile yüz yüze eğitim okullarda sürdürülebilmekte olduğu” belirtilerek, “Okulların önemsenmemesi, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz” denildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve bazı doktorların okullarda salgınla mücadele konusundaki açıklamalarına da işaret edilen açıklamada, “Okullarımızın salgınla mücadele noktasında kılavuz, yönerge, yetki ve denetime ihtiyacı olduğu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından da vurgulanmış, son günlerde verdikleri beyanatlarla Dr. Nesil Bayraktar iklim şartlarının değişeceğine ve işlerin zorlaşacağına, Dr. Şebnem Benar da denetimsizlik nedeniyle vakaların arttığına dikkat çekmiştir” ifadelerine yer verildi.

KTÖS, açıklamasında yer alan öneriler şöyle:

“1- OKULLARA YETKİ VE BÜTÇE VERİLMELİDİR.

• Eğitim Bakanlığı okul içi düzenlemelerde “Okul Pandemi Kuruluna” yetki ve bütçe vermelidir.

• Temizlik ve hijyen malzemeleri tedariğinde devamlılık sağlanmalıdır.

• Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda duyarlı ve detaylı “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” referans alınmalıdır.

• Okulöncesinde taşımacılıktan dolayı okulda bekleyen çocuklar için ek okul taşımacılığı ile soruna pratikte çözüm bulunmalıdır.

2- EĞİTİM PROGRAMLARI PANDEMİYE UYGUN DÜZENLENMELİDİR

• Tekrar içeren ve seyrekleştirme isteyen eğitim programların pandemi koşullarına göre revize edilmelidir. Çekirdek eğitim programı uygulaması ile tüm okulların temel kazanım ve becerilerde akademik bilgi düzeyi eşitlenmelidir.

• Akademik çalışma takvimi, pandemi önlemleri çerçevesinde yeniden revize edilmeli, ivedi olarak Bakanlığın öğretim programı komisyonları ve kitap komisyonları toplanıp, pandemi gerçekleri düşünülerek seyreltilmiş bir akademik öğretim programı hazırlanmalıdır.

• Önümüzdeki günlerde havaların soğuyacağı, kapı ve pencerenin kapanacağı gerçeğinden hareketle, uzmanların önereceği zamanlarda “kısa aralar” verilmelidir.

3- HER OKULDA ÇOCUKLARIN TEKLİ SIRALARDA OTURACAĞI SOSYAL MESAFE KURALLAR UYGULANMALIDIR

• Sosyal mesafe sorunu yaşayan okullarımızın aşağıdaki sorunları iki ay geçmesine rağmen çözülmemiş ve öğrencilerin okulda bulunma süresi eşitlenememiştir.

a) Ek derslik (%32 ihtiyaç)

b) Taşımacılık (%50 kapasite)

c) Tekli sıra (% 79 ihtiyaç)

d) Öğrenci kotası ( okul nüfusunu uygun olan okullar ile paylaşma)

e) Filtreli havalandırma cihazı (% 99.9 oranında sınıf içi bulaş riskini azaltma)

• Okullarda bulaş riski en yüksek gruplar çiftli sıralarda yan yana oturan öğrenciler ve okul öncesi öğrencilerdir. Bölgedeki vaka sayılarına göre ilgili okullarda yeni düzenlemeler getirilmelidir.

• İlköğretimin yakın temaslı öğrencilerinin orta eğitime göre az olmasının nedeni seyreltilmiş eğitime devam eden okulların kapasitelerinin %50 düşürülmesi ve birçok köy okulun çocuklara tekli oturma düzeni sağlayabilmesidir. Bulaş riskini azaltmak için sosyal mesafe düzeni tüm okullara sağlanmalıdır.

4- EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM YAPILMALIDIR

• Çocukların semptom göstermesi, temaslı olması halinde ailenin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bilgileri içeren taahhütname aileler tarafından imzalanmalıdır.

• Öğrenci velilerinden (aşılı) 14 günde bir test istenmeli veya ilköğretimdeki çocuklar belli aralıklarla test yapmalıdır.

• Semptom gösteren çocukların evde kalmalı, ailelerin düzenli olarak testlerin okula gönderilmeli ve bulaş tespit edilen okullarda test yapmaktan aileler kaçınılmalıdır.

• Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun eğitim ile ilgili kararlarının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge ile resmiyet kazanmalı ve uymayanlara yaptırımı olmalıdır.

5- HİBRİT EĞİTİM UYGULAMASI HAZIRDA TUTULMALIDIR

• Öğretmenlerin pozitif veya temaslı olması durumunda okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için geçici öğretmen görevlendirilmesi yapılmalıdır.

• Geçici öğretmen sistemi uygulamaya girmeyecekse temaslı veya pozitif ancak semptomsuz öğretmenlerimizin derslerini online yapabileceği ortam hazırlanmalıdır.

• MEB’in verilerine göre tüm okullarda 1000 üzerinde temaslı veya pozitif vaka vardır. Öğrencilerin pozitif veya temaslı olması durumunda öğrenimlerinin kesintiye uğramaması için hibrit eğitim uygulaması devreye girmelidir. Bu anlamda sınıflar fiber optik internet ve kamera ile desteklenmelidir.”

KTÖS, okulların çocukların sosyalleşme, korunma ve psikolojik gelişimi için önemli olduğunu hatırlatarak, çocukların yüz yüze eğitim ve sağlık hakkını korumak için hükümeti göreve davet etti ve tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.