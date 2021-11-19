banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
Erhürman: “Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız”
“Gençlerimizin yüzde 30’u işsiz”
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
banner405
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

KTÖS: “Yüz yüze eğitimin devamı için mutlaka önlemleri hep birlikte almalıyız”

19 Kasım 2021 Cuma 17:30
KTÖS: “Yüz yüze eğitimin devamı için mutlaka önlemleri hep birlikte almalıyız”

“OKULLARI ÖNEMSEYİN, ÇOCUKLARIN SAĞLIK HAKKINI ÖNEMSEYİN… ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİ ÖNEMSEYİN”

KTÖS, İLK 2 AY İÇERİSİNDE YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRMEK İÇİN BAZI ÖNERİLERDE BULUNDU

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasını “endişe ile izlediklerini” belirterek, çocukların sağlık ve yüz yüze eğitim hakkını koruyacak hızlı ve yerinde kararlar alınması için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bazı pratik adımlar atma çağrısında bulundu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “çocukların sağlık ve yüz yüze eğitim hakkını önemseyin” çağrısı yapan KTÖS, okullarda ilk iki ay içerisinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek için 5 ana başlık ve 17 alt başlık altında topladığı önerileri kamuoyu ile de paylaştı.

“Okulların çocukların sosyalleşme, korunma ve psikolojik gelişimi için önemli olduğunu” da hatırlatan Sendika, “Çocukların yüz yüze eğitim ve sağlık hakkını korumak için hükümeti bir kez daha göreve davet ederiz” dedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE EĞİTİM BAKANLIĞI’NI PRATİK ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, “Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çabası ile yüz yüze eğitim okullarda sürdürülebilmekte olduğu” belirtilerek, “Okulların önemsenmemesi, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz” denildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve bazı doktorların okullarda salgınla mücadele konusundaki açıklamalarına da işaret edilen açıklamada, “Okullarımızın salgınla mücadele noktasında kılavuz, yönerge, yetki ve denetime ihtiyacı olduğu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından da vurgulanmış, son günlerde verdikleri beyanatlarla Dr. Nesil Bayraktar iklim şartlarının değişeceğine ve işlerin zorlaşacağına, Dr. Şebnem Benar da denetimsizlik nedeniyle vakaların arttığına dikkat çekmiştir” ifadelerine yer verildi.

KTÖS, açıklamasında yer alan öneriler şöyle:

“1- OKULLARA YETKİ VE BÜTÇE VERİLMELİDİR.

• Eğitim Bakanlığı okul içi düzenlemelerde “Okul Pandemi Kuruluna” yetki ve bütçe vermelidir.

• Temizlik ve hijyen malzemeleri tedariğinde devamlılık sağlanmalıdır.

• Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda duyarlı ve detaylı “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” referans alınmalıdır.

• Okulöncesinde taşımacılıktan dolayı okulda bekleyen çocuklar için ek okul taşımacılığı ile soruna pratikte çözüm bulunmalıdır.

2- EĞİTİM PROGRAMLARI PANDEMİYE UYGUN DÜZENLENMELİDİR

• Tekrar içeren ve seyrekleştirme isteyen eğitim programların pandemi koşullarına göre revize edilmelidir. Çekirdek eğitim programı uygulaması ile tüm okulların temel kazanım ve becerilerde akademik bilgi düzeyi eşitlenmelidir.

• Akademik çalışma takvimi, pandemi önlemleri çerçevesinde yeniden revize edilmeli, ivedi olarak Bakanlığın öğretim programı komisyonları ve kitap komisyonları toplanıp, pandemi gerçekleri düşünülerek seyreltilmiş bir akademik öğretim programı hazırlanmalıdır.

• Önümüzdeki günlerde havaların soğuyacağı, kapı ve pencerenin kapanacağı gerçeğinden hareketle, uzmanların önereceği zamanlarda “kısa aralar” verilmelidir.

banner341
3- HER OKULDA ÇOCUKLARIN TEKLİ SIRALARDA OTURACAĞI SOSYAL MESAFE KURALLAR UYGULANMALIDIR

• Sosyal mesafe sorunu yaşayan okullarımızın aşağıdaki sorunları iki ay geçmesine rağmen çözülmemiş ve öğrencilerin okulda bulunma süresi eşitlenememiştir.

a) Ek derslik (%32 ihtiyaç)

b) Taşımacılık (%50 kapasite)

c) Tekli sıra (% 79 ihtiyaç)

d) Öğrenci kotası ( okul nüfusunu uygun olan okullar ile paylaşma)

e) Filtreli havalandırma cihazı (% 99.9 oranında sınıf içi bulaş riskini azaltma)

• Okullarda bulaş riski en yüksek gruplar çiftli sıralarda yan yana oturan öğrenciler ve okul öncesi öğrencilerdir. Bölgedeki vaka sayılarına göre ilgili okullarda yeni düzenlemeler getirilmelidir.

• İlköğretimin yakın temaslı öğrencilerinin orta eğitime göre az olmasının nedeni seyreltilmiş eğitime devam eden okulların kapasitelerinin %50 düşürülmesi ve birçok köy okulun çocuklara tekli oturma düzeni sağlayabilmesidir. Bulaş riskini azaltmak için sosyal mesafe düzeni tüm okullara sağlanmalıdır.

4- EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM YAPILMALIDIR

• Çocukların semptom göstermesi, temaslı olması halinde ailenin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bilgileri içeren taahhütname aileler tarafından imzalanmalıdır.

• Öğrenci velilerinden (aşılı) 14 günde bir test istenmeli veya ilköğretimdeki çocuklar belli aralıklarla test yapmalıdır.

• Semptom gösteren çocukların evde kalmalı, ailelerin düzenli olarak testlerin okula gönderilmeli ve bulaş tespit edilen okullarda test yapmaktan aileler kaçınılmalıdır.

• Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun eğitim ile ilgili kararlarının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge ile resmiyet kazanmalı ve uymayanlara yaptırımı olmalıdır.

5-  HİBRİT EĞİTİM UYGULAMASI HAZIRDA TUTULMALIDIR

• Öğretmenlerin pozitif veya temaslı olması durumunda okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için geçici öğretmen görevlendirilmesi yapılmalıdır.

• Geçici öğretmen sistemi uygulamaya girmeyecekse temaslı veya pozitif ancak semptomsuz öğretmenlerimizin derslerini online yapabileceği ortam hazırlanmalıdır.

• MEB’in verilerine göre tüm okullarda 1000 üzerinde temaslı veya pozitif vaka vardır. Öğrencilerin pozitif veya temaslı olması durumunda öğrenimlerinin kesintiye uğramaması için hibrit eğitim uygulaması devreye girmelidir. Bu anlamda sınıflar fiber optik internet ve kamera ile desteklenmelidir.”

KTÖS, okulların çocukların sosyalleşme, korunma ve psikolojik gelişimi için önemli olduğunu hatırlatarak, çocukların yüz yüze eğitim ve sağlık hakkını korumak için hükümeti göreve davet etti ve tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2021 02:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsmanlığa Ahmet Havutcu atanıyor
Ombudsmanlığa Ahmet Havutcu atanıyor
Meclis’te bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor
Meclis’te bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Tatar: “Yeni siyasetimiz kök salıyor”
Tatar: “Yeni siyasetimiz kök salıyor”
Tatar: “Londra’daki kardeşlerimizle bağımız daha da güçlenecektir”
Tatar: “Londra’daki kardeşlerimizle bağımız daha da güçlenecektir”
İşte alınan kararlar!
İşte alınan kararlar!
Yeşilırmak: “Yenierenköy Belediye Plajı halkındır”
Yeşilırmak: “Yenierenköy Belediye Plajı halkındır”
Yeşilırmak artan Covid-19 vakaları nedeniyle tedbirleri artırdıklarını kaydetti
Yeşilırmak artan Covid-19 vakaları nedeniyle tedbirleri artırdıklarını kaydetti
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
Erhürman: “Aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüz yok”
Erhürman: “Aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüz yok”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim