Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
221.507
DOLAR
5.2576
STERLİN
6.8241
EURO
5.9702
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı otelde yaşamını yitirdi
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı...
banner282

KTÖS: “Yasalar herşeyin üzerindedir”

KTÖS: “Yasalar herşeyin üzerindedir”

07 Şubat 2019 Perşembe 13:58
KTÖS: “Yasalar herşeyin üzerindedir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Netkent Üniversitesi” ile ilgili yaşanan gelişmeler konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e; “yasaların her şeyin üzerinde olduğu ve siyasi oyunlarla eğitimi ticarete dönüştürenlere karşı dik durma” çağrısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, ülkede “eğitimi alınır satılır bir meta haline getirerek, nitelik sorunu yaşayan üniversite sektörü yaratan” bir “hükümetçilik” anlayışı olduğunu savundu. Elcil, üniversiteleri denetim altına almaya çalışan YÖDAK’a destek vermekten kaçınıldığını da öne sürdü.

Elcil, eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in YÖDAK’ın faaliyetlerine destek olmaktan uzak durduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, özellikle “Netkent Üniversitesi” ile ilgili yaşanan gelişmelerin siyasetin, hukukun üstünlüğüne saygısı olmadığını açıkça ortaya koyduğunu öne sürdü.

Eski bakan Kemal Dürüst’ün Eğitim Bakanlığı döneminde “açma ön izni” alan bu üniversitenin gerekli şartları yerine getirmediği için YÖDAK tarafından öğretime başlama izni verilmediğini ve izinlerinin iptal edildiğini belirten Elcil, şöyle devam etti:

“Eğitim Bakanlığı’ndan, YÖDAK ve YÖK’ten uzaktan eğitim izni olmayan bu üniversite mahkemeye başvurmuştur. YÖDAK ve YÖK’ten uzaktan eğitim izni olmayan bu üniversitenin şu anda yasadışı bir şekilde 501 öğrenci kaydı yaptığı ortaya çıkmıştır. İptal kararına rağmen yasadışı öğrenci kaydı yapıp, faaliyet yürüten bu üniversite ile ilgili Eğitim Bakanlığı seyirci kalıp, izlemekle yetinmektedir. Bilindiği üzere bu üniversitenin mütevelli heyetinde CTP’den bakanlık yapmış Sn. Birikim Özgür, UBP’den bakanlık yapmış Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, birinci Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş’ın danışmanı Sn. Çavlan Süerdem ve hepsinden önemlisi AKP eski Enerji Bakanı Sn. Hilmi Güler vardır.

Anlaşılan odur ki, Sn. Cemal Özyiğit’in yasaları uygulama ile ilgili çekincesini AKP’den gelen baskılar ve dörtlü hükümetin menfaat ilişkileri ile açıklamak mümkündür. Sn. Cemal Özyiğit’e yasaların her şeyin üzerinde olduğunu hatırlatır, siyasi oyunlarla eğitimi ticarete dönüştürenlere karşı dik durmaya davet ederiz.”

Son Güncelleme: 07.02.2019 17:21
Anahtar Kelimeler:
KTÖS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu Lefkoşa’yı dolaştı
Soylu Lefkoşa’yı dolaştı
KAMU-SEN “yerli iş gücünde sendikalaşmaya” tam destek belirtti
KAMU-SEN “yerli iş gücünde sendikalaşmaya” tam destek belirtti
Lefkoşa’da ev yangını
Lefkoşa’da ev yangını
İş Kadınları Derneği heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti
İş Kadınları Derneği heyeti Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti
DAÜ PER-SEN heyeti UBP’yi ziyaret etti
DAÜ PER-SEN heyeti UBP’yi ziyaret etti
Tüketiciler Derneği Fransız mallarına “süresiz boykot” çağrısı yaptı
Tüketiciler Derneği Fransız mallarına “süresiz boykot” çağrısı yaptı
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı otelde yaşamını yitirdi
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı otelde yaşamını yitirdi
Girne Belediyesi yarıyıl şenliğinde seramik atölyesi düzenlendi
Girne Belediyesi yarıyıl şenliğinde seramik atölyesi düzenlendi
Kaplıca-Kantara anayolunda görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü
Kaplıca-Kantara anayolunda görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü
UBP Milletvekili Çaluda’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na eleştiri
UBP Milletvekili Çaluda’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na eleştiri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim