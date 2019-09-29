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KTÖS yarın basın toplantısı düzenleyecek

KTÖS okulların sorunlarına dikkat çekmek üzere yarın saat 11.00’de Dikmen İlkokulu’nda basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 

KTÖS yarın basın toplantısı düzenleyecek

KTÖS okulların sorunlarına dikkat çekmek üzere yarın saat 11.00’de Dikmen İlkokulu’nda basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 

29 Eylül 2019 Pazar 08:56
KTÖS yarın basın toplantısı düzenleyecek

KTÖS yarın saat 11.00'deki toplantıda, özelde Dikmen İlkokulu’ndaki öğrenci yoğunluğuna, sınıf ihtiyacına ve öğretmen eksikliğine genelde ülkedeki okulların sorunlarına dikkat çekileceğini belirtti.
KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, yazılı açıklamasında “Ülkeye kontrolsüz nüfus akışı var. Okullarımız öğrenci nüfus yoğunluğunun yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Yeni okullara ihtiyacımız olduğu ayyuka çıktı, hala eğitime ve sağlığa öncülük duyarlılığı gösterilmiyor. Gönyeli, Dikmen, Girne ve Gazimağusa merkez, Hamitköy ilkokulları kapasitesini aştı. Bu bölgelere acil yeni okul planlaması yapılmalı” ifadelerine yer verdi.

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Erilen, böyle okulların dersliklerinin, kantinlerinin, tuvaletlerinin, aktivite odalarının ve oyun alanlarının öğrenciler için yetersiz kaldığını, öğretmenlerin de her çocuğa ayırması gereken zamanı ayıramadığını söyledi.
Erilen, “Okullar, özel gereksinimli bireyler, yabancı dil konuşan öğrenciler ve farklı davranış gösteren çocuklara eşit erişim konusunda özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden yoksundur” değerlendirmesinde bulundu.
 

Son Güncelleme: 29.09.2019 14:15
Anahtar Kelimeler:
Ktös Basın Toplantısı
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