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KTÖS Ve KTOÖES: “Yaşasın 8 Mart. yaşasın emekçi kadının mücadelesi”

KTÖS Ve KTOÖES: “Yaşasın 8 Mart. yaşasın emekçi kadının mücadelesi”

07 Mart 2019 Perşembe 15:39
KTÖS Ve KTOÖES: “Yaşasın 8 Mart. yaşasın emekçi kadının mücadelesi”

“YAŞASIN 8 MART. YAŞASIN EMEKÇİ KADININ MÜCADELESİ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin tüm dünyada ve ülkede verilmeye devam ettiğini kaydetti.

Sendika başkanları Emel Tel ve Selma Eylem imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok boyutlu bir sorun olduğu, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan eşitsizliklerin günümüzde halen varlığını koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, son yıllarda artış gösteren kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbirlerin devlet tarafından alınması; mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasaların ivedi olarak yürürlüğe girmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bilimsellikten ve laiklikten uzak eğitim müfredatı, çalışma yaşamında ataerkil toplum modelini kendi yararına kullanan kapitalist sistem, sermayenin ise kadınların emek ve bedenini sömürmesinin, kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetlerin temel nedeni olduğu savunuldu.

KTOEÖS ve KTÖS açıklamasında şunlara yer verildi: 

“Eğitim ortamlarının, eğitim programlarının, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgörü kültürünü içeren ve ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesi, eğitimin her kademesinde müfredatın ve ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek düzenlenmesi için adım atılması, tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması için yasal mevzuatın tamamlanması, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumsal değerlerimizin korunması, ülkemizde barış, çözüm ve birleşik federal Kıbrıs için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar, eğitim ve örgütlü mücadeleyle eşitlik ve adaletin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.”

Son Güncelleme: 07.03.2019 18:55
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