KTÖS ve KTOEÖS: “Yeni akademik yılla ilgili son nokta bugün konacak”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ülkede Covid-19 salgını olduğunu Bakanlar Kurulu’nun resmi olarak ilan ettiğini, yeni akademik yılda okulların tedbir alınarak, sağlık ve güvenlik koşulları sağlanarak açılması için KTÖS ve KTOEÖS’ün aylardan beridir yoğun bir çaba ortaya koyduğuna işaret edildi.
Açıklamada, okulların sürdürülebilir sağlık ve güvenlik önlemleri ile açılabilmesine yönelik olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sendikaların “okulların açılması gündemi” ile teknik kurul topladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
Özel okulların reklamının yapıldığı, pandemi ile ilgili yapılması gereken yüzlerce yapılmayan hazırlığın olduğu bir dönemde yapılan açıklama ile kafalar daha da karışmış ve güvensizlik derinleşmiştir. Konu ile ilgili teknik kurulda oy birliği ile alınan kararla birlikte yazılı olarak da verilen görüşleri ortadayken bakanlık yetkilileri ile yaptığımız temaslarda, bakanın yanlış anlaşıldığı bilgisi bize ulaşmasına rağmen, bakanlık resmi olarak yapılan beyanatı yalanlamamıştır.
Bu çerçevede 13 Ağustos Perşembe günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile saat 15.00’de yapacağımız görüşmede yeni akademik yıl ile ilgili son nokta konacaktır.”