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KTÖS ve KTOEÖS Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ortak açıklama yayımlayarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların “yasa dışı ve geçersiz olduğunu” öne sürdü.

11 Ocak 2022 Salı 11:30
KTÖS ve KTOEÖS Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını eleştirdi

Hükümet ve komitenin eleştirildiği açıklamada, “Partizanlık ve seçim uğruna halk sağlığını hiçe sayan UBP-DP hükümeti, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne siyasi kararlar aldırmaya devam etmektedir” iddiasında bunuldu.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullarda artan vakaları ve öğrenci devamsızlığını görmezden geldiği savunulan açıklamada, temaslılarla ilgili komite kararı da eleştirildi.

Açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yasaya aykırı şekilde, bilimi hiçe sayarak oluşturulan ve alt komisyonların oluşumuyla işleyişini düzenleyen tüzükleri yapmayan hükümet, halk sağlığını partizanlığa kurban etmiştir.” iddiasına bulunuldu.

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Açıklamada, komitenin kararlarının topluma dayatıldığı belirtilerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun YDÜ’nün uzaktan eğitim kararına övgüler yaptığı savunuldu.

Amcaoğlu’nun BRTK’ya çıkarak sendikalara haksız eleştirilerde bulunduğu savunulan açıklamada, “BRT halkın vergileri ile ayakta duran tarafsız bir kurum olma yerine UBP’nin borazanı olmaya devam etmektedir. Sendikalarımıza yapılan haksız saldırılarla ilgili olarak BRT Kurumu, sendika temsilcilerimizin ve Sayın Olgun Amcaoğlu’nun hazır olacağı bir programda bize de söz söyleme hakkı vermelidir.” denildi.

Hükümete, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni yasada öngörülen bilimsel çerçevede oluşturma çağrısı yapılan açıklamada, sendikaların, komitenin aldığı kararlar nedeniyle ortaya çıkan zararlara yönelik yargıya başvurulacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 11:42
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