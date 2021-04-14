KTÖS uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde geçtiğimiz hafta bir koronavirüs vakası çıkmasının ardından öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının korunmasına ve aşılanmasına dikkat çekmek için okulda uyarı grevine gitti.

Sendika, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün okulun açılmasına karar vermesini eleştirdi.

Bugün başlayan grev, 3 gün boyunca 08.00-09.20 saatleri arasında devam edecek. Sorunun çözülmemesi halinde ise yarın ve cuma günü de 08.30-11.00 saatleri arasında uyarı grevi yapılacak.

KTÖS yetkilileri, konuyla ilgili Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi önünde açıklama yaptı. Bu arada açıklamanın yapıldığı sırada okulun ilaçlandığı gözlemlendi.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, okulda bir öğretmenin Covid-19 olduğunu belirterek, okulda temaslıları olduğunu kaydetti.

Eğitim Bakanlığı’nın konuyu bilmesine rağmen olaya habersiz davrandığını iddia eden Elcil, Sağlık Bakanı’nı eleştirdi, halk sağlığı ve okulların düşünülmediğini savundu.

“Bu zihniyetle bir yere varmamız mümkün değil” diyen Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre özel eğitimde toplamda 97 kişinin aşılanması gerektiğini, kendilerinin parasını vermeye hazır olduğunu ve konuyla ilgili bakanlığa gittiklerini kaydetti.

“Maalesef 97 tane aşı bulup özel eğitimde çalışan öğretmenleri ve hizmetlileri aşılamaya güçleri yok, bir de ‘hükümetim, iktidarım diyorlar komik” ifadelerini kullanan Elcil, duyarsızlık devam ettikçe eylemlerle karşılık vereceklerini bildirdi.

MAVİŞ

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, özel gereksinimli bireylerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının sağlık hakkını korumak amacında olduklarını belirterek, KTÖS’ün yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde başlamasından yana olduğunu kaydetti.

8 Mart’tan bu yana ülke genelinde özel eğitim okullarının açık olmasına rağmen okullara gelen öğrenci oranının yüzde 20’yi aşmadığına dikkat çeken Maviş, sisteme güvenilmediğini belirtti.

Girne Özel Eğitim Merkezi’nin ardından Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde de Covid-19 vakası görüldüğünü, bir öğretmenin eşinden kaynaklı hastalığa yakalandığını anlatan Maviş, okulda birçok temaslı olduğunu ifade etti.

Temaslılara rağmen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okula gelmeyerek, sadece öğretmenleri pazartesi günü itibarı ile PCR testi yapmaya davet ettiğini savunan Maviş, okulu ise bugün belediyenin ilaçladığını, Sağlık Bakanlığı’nın yardımda bulunmadığını ileri sürdü.

Çocukların temaslı olup, olmadığının bilinmediği noktada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün okulun açılmasına karar vermesini eleştiren Maviş, “Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

KTÖS’ün öğretmenler için aşı talebine rağmen “hükümetin eşini dostunu torpille aşıladığı” iddiasında bulunan Maviş, özel eğitim öğretmenlerinin yüz yüze değil, kucak kucağa, ağız ağıza eğitim yaptığını, bulaş riskinin yüksek olduğunu kaydetti.

Temaslı olduğunu düşündükleri öğretmenlerin evde izole olduğunu bildiren Maviş, ailelere, sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmadıkları müddetçe çocuklarını okula göndermemeleri çağrısı yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili hazırlanan basın açıklamasını ise KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlikleri Sekreteri Erdoğan Emiroğulları okudu.

Yüz yüze eğitim, çocukların güvenliği ve toplum sağlığının korunmasının sendikanın önceliği olduğu belirtilen açıklamada, bu üç önemli unsurun bir arada olabilmesi için aşılama planı, okullara salgınla mücadele bütçesi ve okul dışı ortamların etkin denetiminin yetkililerin sorumluluğu olması gerektiği kaydedildi.

Hükümetin salgını yönetmekle ilgili kararlarının eleştirildiği açıklamada, “Kalabalık ortamlarda bulunma arzuları, yasakların delinmesini göz ardı etmeleri, kurultayları, kahve gezileri ve birçok sorumsuz davranışları nedeniyle toplum sağlığının korunması tehlikeye atılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlar Kurulu’nun ürettiği kararlar neticesinde yüksek enfeksiyon riski taşıyan okulların sağlıklı ve güvenli yerler olma iddiasından uzaklaştığı savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Tedavisi devam eden vaka sayısı 27 Mart günü 430 iken, bugün itibarı ile 714’e yükselmiştir. 15 Şubat 2021 tarihine kadar 0-6 yaş arası 64 öğrenci, 6-17 yaş arası 159 öğrenci, 38 üniversite öğrencisi ve 22 öğretmenimiz Covid 19’a yakalanmıştır. 15 Şubat’tan günümüze yaş veya meslek grupları ile ilgili yeni bir veri söz konusu değildir. 8 Mart’tan beri açık olan ve sadece öğretmenlerin % 18’inin aşılandığı özel eğitim okullarımızda vakalar görülmeye başlanmıştır. Önce Girne Özel Eğitim Merkezi, şimdi de Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde salgın, öğretmenleri ve eğitimi etkilemiştir.”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin özel eğitim okulları ile ilgili ürettiği kararlardan, öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkiyi kavrayamadıkları ve okul kültüründen bir haber olduklarını anladıkları savunulan açıklamada, okullarda banka-müşteri ilişkisi olmadığı ve okulların devlet dairesi olmadığı vurgulandı.

Özel gereksinimli öğrenciler için pandemi kurallarına uymanın güçlüğü, öğretmenlerin de yakın temasla çalışma zorunluluğunun enfeksiyonun yayılma riskini artırdığı ifade edilen açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce okulların ve sendikanın gönderdiği bilimsel raporları görmezden gelerek, okulun vakalara rağmen açılacağını duyurmuş olmasının virüsün yayılmasına davetiye olduğu savunuldu.

Aşıların vakaların azalmasındaki etkisine, hastalanma riskini ve tedavi ihtiyacını azalttığına dair bilimsel verilere dikkat çekilen açıklamada, “Aynı okulda Türkiye’den görevli öğretmenler Elçilik tarafından aşılanırken, özel eğitim öğretmenlerinin hala daha aşılanmaması ise Sağlık Bakanlığı’nın ayıbıdır” ifadelerine yer verildi.

Okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerin ve toplum sağlığının korunması için Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde bugün itibarı ile uyarı grevi başlatıldığı bildirilen açıklamada, sorunun çözülmemesi halinde 15-16 Nisan tarihlerinde de 08.30-11.00 saatleri arasında uyarı grevi yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, ailelerin, çocuklarını okula göndermemeye özen göstermeleri istendi.