KTÖS, UBP’li Belediye Meclis Üyesi adayı olan bir şahsın okul müdürüne hakaret ettiğini öne sürdü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, yazılı bir açıklama yaptı.

KTÖS Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, halen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi üyesi olan ve Belediye Meclis Üyesi adayı olan bir şahsın yerel seçimlere yönelik gerçekleştirilen bir okul ziyareti esnasında okul müdürüne hakaret ettiğini öne sürdü.

Erilen, “Seçim döneminde adayların vizyonlarını öğretmenlerimizle paylaşması noktasında okullarımızın misafirperverliğinin aksine tutum sergilemesi, okul yöneticisi veya öğretmenlerimizin itibarını zedeleyecek ifadelerde bulunması kabul edilebilir değildir” dedi.

Erilen, şöyle devam etti:

“Bir okul müdürünün veya başka herhangi bir kişi itibarını zedeleyecek bu düşünce yapısının ne yerel yönetimlerde ne de ülke yönetiminde söz sahibi olmaması gerektiğini vurgularken, halkımıza bu zihniyete geçit vermeyerek ülkemizin demokrasi yolunda ilerlemesine fırsat verecek şekilde davranması gerektiğini saygılarımızla hatırlatırız.”