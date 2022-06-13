banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Genel Kurul'da Tezkereler Görüşüldü
Genel Kurul'da Tezkereler Görüşüldü
Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak Bekleniyor
Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak...
banner405

Ktös Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

Ktös Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:30
Ktös Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu "ayrılıkçı" söylemler kullanmakla eleştirdi.

 Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’deki ziyaretinde “ayrılıkçı” söylemler kullandığını savundu ve “Çavuşoğlu’nun ziyareti masum değildir. Kıbrıslı Türk Toplumu’nu yalnızlaştırmak, bağımsız hareket etmemesini sağlamak ve adanın üzerindeki emellerinin devamına yönelik yapılmış bilinçli bir ziyarettir. Çavuşoğlu’nun söylemlerini protesto eder, bir an önce toplumlararası müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaparız” dedi.

Maviş, KTÖS’ün 1960 Antlaşmalarından doğan ve müzakere süreçlerinde üzerinde uzlaşılan toplumsal haklar için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

banner341
 AB’nin Türkiye İlerleme Raporuna da değinen Maviş, raporda Kıbrıs Türklerinin statüsünden bahsedildiğini ve AB’in Türkiye’ye çağrılarda bulunduğunu, bunun üzerine Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’a gelerek ayrılıkçı söylemler kullandığını iddia etti.

banner360
Son Güncelleme: 13.06.2022 15:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Zümrütköy'de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
Ozanköy  Ve Akçay’da Yangın
“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÖNERİLERİMİZİ YAKIN ZAMANDA YAPACAĞIZ “
“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN ÖNERİLERİMİZİ YAKIN ZAMANDA YAPACAĞIZ “
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Genel Kurul'da Tezkereler Görüşüldü
Genel Kurul'da Tezkereler Görüşüldü
Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak Bekleniyor
Perşembeye Kadar Yer Yer Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji’den Yarın İçin Sağanak Uyarısı...
Meteoroloji’den Yarın İçin Sağanak Uyarısı...
Gazetecilerden Meclis Genel Kurulu’nda Siyah Bantlı Protesto
Gazetecilerden Meclis Genel Kurulu’nda Siyah Bantlı Protesto
ERHÜRMAN'IN MECLİS KONUŞMASININ CTP'DEN GÖNDERİLEN METNİ...
ERHÜRMAN'IN MECLİS KONUŞMASININ CTP'DEN GÖNDERİLEN METNİ...
MALİYE-SEN'DEN “ÖZGÜRLÜK İÇİN 24 SAAT” EYLEMİNE DESTEK
MALİYE-SEN'DEN “ÖZGÜRLÜK İÇİN 24 SAAT” EYLEMİNE DESTEK

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim