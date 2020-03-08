banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.727
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9221
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

KTÖS, tüm emekçi kadınların gününü kutladı

KTÖS, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin politikalarının sürdürülebilir bir parçası olduğunu vurgulayarak, 8 Mart’ı bu politikaların öncü günü kabul ederek, tüm emekçi kadınların gününü kutladıklarını belirtti.

KTÖS, tüm emekçi kadınların gününü kutladı

KTÖS, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin politikalarının sürdürülebilir bir parçası olduğunu vurgulayarak, 8 Mart’ı bu politikaların öncü günü kabul ederek, tüm emekçi kadınların gününü kutladıklarını belirtti.

08 Mart 2020 Pazar 12:30
KTÖS, tüm emekçi kadınların gününü kutladı
banner337

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kadın hakları, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına dair birçok yasanın Meclis’ten geçmesine rağmen, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan eşitsizliklerin hala varlığını koruduğunu belirtti.

“ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR PRATİKTE UYGULANSIN
Aile İçi Şiddeti Önleme Mekanizması, TOCED ve Kadın Sığınma Evi gibi atılan olumlu adımların yaygınlaşarak ve kurumsallaşarak devam etmesi ve eğitim programları ile pekiştirilerek sürdürülebilir olmasının temel beklentileri olduğuna işaret eden Tel, demokrasi, eşitlik, farklılıklara saygı gibi değerlerin içselleşmesi ile kadınlara karşı aileden ve çevreden dayatılan öğrenilmiş cinsiyetçi yaklaşımlara ve şiddete engel olunabileceğini söyledi.
“Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kadına ve çocuğa yönelik taciz, istismar, ihmal, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbirler devlet tarafından daha öncelikli kararlar ile alınmalı, mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasalar pratik uygulamalarla hayat bulmalıdır” diyen Tel, son 15 aylık süreçte 1344 kadının şiddet gördüğünün polis kayıtlarına geçmiş olmasının, durumun aciliyetini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

“ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI İVEDİLİKLE YASALLAŞMALI”
Kadına şiddetin yanında çocukların istismarı, ihmali ve korunması ile ilgili de önleyici tedbirlerin eğitici bir süreçte oluşturulması gerektiğini dile getiren Tel, “KTÖS, 2018 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuk koruma sisteminin yetersiz olduğunu ve çocuğun korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu tespitini kamuoyu ile paylaşmış ve son iki yıl içerisinde bu konuda sosyal paydaşlarla birlikte ciddi çalışmalar yapmıştır” dedi.
İki yıl önce yaptıkları çağrıyı yineleyen Tel, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ülkede bir çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti.

banner317
Tel açıklamasını şöyle tamamladı:
“Eğitim sisteminin her alanının eşitlik, adalet, laik, barış ve demokrasi dilinde yeniden kurgulanması,
Tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması için yasal mevzuatın tamamlanması ve çocuk hakları politikalarının hayat bulması gelecek dönem mücadele alanlarımızın başını çekecektir. Toplumsal değerlerimizin korunması ve kalıcı barış için verdiğimiz mücadele kesintisiz devam edecektir. 
Eşitlik ve adaletin eğitim ve örgütlü mücadeleyle sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.8 Mart’ta öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlarız.”

 

banner340
Son Güncelleme: 08.03.2020 16:35
Anahtar Kelimeler:
KTÖSKadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneler Derneği, Kadınlar Günü Dolayısıyla Tüm Kadınları Kutladı
Anneler Derneği, Kadınlar Günü Dolayısıyla Tüm Kadınları Kutladı
Özersay, Yenierenköy’de vatandaşla buluştu
Özersay, Yenierenköy’de vatandaşla buluştu
İnsan Hakları Derneği Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı
İnsan Hakları Derneği Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı
Bayar: Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur
Bayar: Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur
Memur-sen'in kadınlar günü mesajı
Memur-sen'in kadınlar günü mesajı
YDP köy gezilerine devam ediyor
YDP köy gezilerine devam ediyor
DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak
DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgesel toplantılarına dün gece Yeniboğaziçi’nde devam etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgesel toplantılarına dün gece Yeniboğaziçi’nde devam etti
Baf direnişi ve şehitleri yarın törenle anılacak
Baf direnişi ve şehitleri yarın törenle anılacak
25. HASDER Çocuklararası Masal Anlatma Yarışması ön elemesi yapıldı
25. HASDER Çocuklararası Masal Anlatma Yarışması ön elemesi yapıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim