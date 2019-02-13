KTÖS, Töre Ve Tatar’ın eleştirilerini yanıtladı

ELCİL: “BİZE HAKARET EDENLER HAKKINDA YARGI YOLUNA GİDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti konusunda yaptığı açıklamalar sonrası kendilerine eleştiriler getiren Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Zorlu Töre’yi basın açıklamasıyla yanıtladı.

Sendikada düzenlenen basın toplantısında konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti konusunda yaptıkları açıklamalar nedeniyle kendilerine hakaret edenler hakkında yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

Eleştiriye açık olduklarını ancak bunun hakaret noktasına gelmesini kabul etmeyeceklerini kaydeden Elcil, kendileriyle ilgili iddialar ortaya atanların bunları ispat etmesi gerektiğini de söyledi.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Başkanı Emel Tel, yazılı basın bildirisini okudu. Tel KTÖS olarak yaptıkları açıklamaların arkasında olduklarını kaydetti.

Tatar ve Töre’nin hakkında açılmış davalar olduğunu iddia eden Tel, “Çözüm karşıtı açıklamalarınızın temel nedeni uluslararası hukuk içine girmekten korktuğunuz içindir” dedi.