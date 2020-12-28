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KTÖS'ten Alasya İlkokulu'na ziyaret

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Şener Elcil, vaka görülen okullarda eğitime bir hafta ara verilmesi gerektiğini kaydetti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:01
KTÖS'ten Alasya İlkokulu'na ziyaret
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Gazimağusa’daki Alasya İlkokulu’nda 3 ögrencinin koronavirüse yakalanmasının ardından, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil okulu ziyaret ederek, basın açıklamasında bulundu.

Gerekli tedbirlerin alınmaması, kış aylarında toplumun kapalı ortamlarda bulunmasıyla bulaşın arttığını ifade eden Elcil, okulların birinci derece tehlike altında olduğunu söyledi.

Okulda 3 vaka çıkmasına karşın temaslı sınıflara dahi  test yapılmadığını iddia eden Elcil, öğetmenlere de test yapılmadığını ve ailelerin ciddi güvensizlik içinde olduğunu ileri sürdü.

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Elcil: Eğitime ara verilmeli

Okulda 628 öğrenci olduğunu seyreltilmiş eğitimle okula 309 ögrenci gitmesi gerekirken, 39 ögencinin okula gittiğini vurgulayan Elcil, geçen haftada da durumun aynı.olduğunu söyledi.

Mağusa merkezde bulunan okulların tümünde devamsızlık olduğuna işaret eden Elcil, vaka görülen okullarda eğitime bir hafta ara verilmesi gerektiğini ifade etti.

Alasya İlkokulu Müdürü Kenan Tuncay da, tüm öğencilere, öğretmenlere ve okul çalışanlarına test yapılmasını talep etti. 

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Anahtar Kelimeler:
KTÖSAlasya İlkokulu
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