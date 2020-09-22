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KTÖS, Sucuoğlu'nu bilgi vermeye çağırdı

KTÖS, pandemi hastanesi inşaatında meydana gelen ölümle ilgili soruşturmayı kapattığını iddia ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu, kamuoyuna bilgi vermeye çağırarak, kimsenin yasaların üzerinde olamayacağını hatırlattı.

22 Eylül 2020 Salı 13:50
KTÖS, Sucuoğlu'nu bilgi vermeye çağırdı
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KTÖS, pandemi hastanesi inşaatında meydana gelen ölümle ilgili soruşturmayı kapattığını iddia ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu, kamuoyuna bilgi vermeye çağırarak, kimsenin yasaların üzerinde olamayacağını hatırlattı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, Başbakan Ersin Tatar ile yarışırcasına, tarikatlarla el ele gönül gönüle toplumu aydınlık geleceğe taşımanın rüyalarını görmekte olduğunu” iddia ederek, Mecliste laik, demokratik, cumhuriyeti “koruma”  yeminini yapanların kendilerine oy verenlerin iradelerini şeyhler önünde eğilip el öperek tarikatlara teslim ettiklerinin bile farkında olmadıklarını ileri sürdü.
Atatürk’ün “efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz” sözünü hatırlatan Elcil, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin izinde bir yandan tarikatlarla, şeyhlerle kol kola geleceğe yürürken, bir yandan da oy uğruna kumar patronlarına, ganimetçi sermayeye hizmet etmeyi, halka hizmet etmeye tercih eden UBP-HP Hükümeti kölelik düzeni yaratmıştır” iddialarında bulundu. 

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Elcil, iddialarını şöyle sürdürdü:
“Pandemi hastanesi yapımı ile ilgili gelişmelere baktığımız, sel baskını alanı üzerinde, ihalesiz inşaata göz yumulması yetmezmiş gibi hiçbir sağlık ve güvenlik önlemi alınmadan, Faiz Sucuoğlu’nun inşaatın devamını sağladığını hatta yaşanan iş cinayeti ile ilgili soruşturmayı da kapattığı bilgisi bizlere ulaşmıştır. 
Konu ile ilgili olarak, yasalar hiçe sayılarak devam eden bu inşaatta yaşanan iş cinayeti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı soruşturmanın durumu ile ilgili tarikat şeyhlerine biat eden Bakan Faiz Sucuoğlu’nun kamuoyuna açık bilgi vermesini talep eder, hiç kimsenin yasaların üzerinde olamayacağını vurgularız.”

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Son Güncelleme: 22.09.2020 13:59
Anahtar Kelimeler:
KTÖS
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