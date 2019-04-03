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KTÖS Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bazı  öğremenlerin başka okullara görevlendirilmesi üzerine açılan davavanın sonuçlandığını açıkladı

KTÖS Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bazı  öğremenlerin başka okullara görevlendirilmesi üzerine açılan davavanın sonuçlandığını açıkladı

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:02
KTÖS Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bazı  öğremenlerin başka okullara görevlendirilmesi üzerine açılan davavanın sonuçlandığını açıkladı

“DAVA KAZANILDI.... ÖĞRETMENLERİN ŞEHİT ERTUĞRUL İLKOKULU’NA GERİ DÖNMESİ SÜRECİ BAŞLADI”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “dört yıl önce Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda nitelikli eğitimin sağlanması için yapılan grevler nedeniyle başka okullara gönderilen 9 öğretmenle ilgili davanın sonuçlandığını, öğretmenlerin okula geri dönmesi sürecinin başladığını” belirtti.

İdareye yasalara saygı duymaya çağrısı yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’ün söz konusu öğretmenlere hakaret etmesine yönelik davanın da kazanıldığını söyledi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda görev yaptığı sırada yaşanan olayların ardından başka okullarda görevlendirilen 9 öğretmenden biri olan Hatice Mesutoğlu da, haksızlığa uğrayan herkese haklarına sahip çıkma ve mücadeleden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

KTÖS Genel Başkanı Emel Tel, Genel Sekreter Şener Elcil ve öğretmenler, bugün sendikada basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Elcil ile öğretmenler adına Hatice Mesutoğlu konuşma yaptı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, dört yıl önce Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda bazı öğretmenlerin özel derse karşı çıkmak, nitelikli eğitimi savunmak amacıyla sendika ile birlikte grevler yaptığını, bakanlığın soruna çözüm üretmek yerine grev yapan öğretmenleri başka okullarda görevlendirdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin görevlendirildikleri okullarda çalışmaya devam ettiğini dile getiren Elcil, mahkemeye gidildiğini kaydetti.

Elcil, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst ve ardından gelen Bakan Özdemir Berova’nın katı tutumu devam ettirdiğini, şimdiki bakan Özyiğit’in de hak vermekle birlikte herhangi bir adım atmadığını savundu.

Dört yılın ardından mahkemenin sonuçlandığını, öğretmenlerin haksızlığa uğradığını teslim ettiğini dile getiren Elcil, Kemal Dürüst’ün öğretmenlere yönelik hakaretine ilişkin davanın da kazanıldığını söyledi.

Elcil, öğretmenlerin Şehit Ertuğrul İlkokulu’na dönmesi ile ilgili sürecin başladığını ifade ederek, “İdareyi yasalara uymaya çağırıyoruz” dedi.  Elcil, mücadeleden vazgeçmeyen öğretmenlere de teşekkür etti.

Yaşanılan sorunların temelinde idarenin yasalara uymamasının bulunduğunu savunan Elcil, yasalara saygı duyulmaması üzerine açılan davalarla zaman kaybedildiğini söyledi.

MESUTOĞLU

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda görev yaptığı sırada grevlerin ardından başka okullarda görevlendirilen 9 öğretmenden biri olan Hatice Mesutoğlu, “Haksızlığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı verdiğimiz mücadelenin sonucunu geç de olsa aldık” dedi.

Yaklaşık dört yıl önce görev yaptıkları Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda çocukların hak ettikleri nitelikli eğitimi almaları ve öğretmenlerin haklarının korunması için mücadele başlattıklarını söyleyen Mesutoğlu, dönemin eğitim bakanının kararıyla gerekçe gösterilmeden farklı okullara gönderildiklerini kaydetti.

“Bizler eğitimin ihtiyacı olan her okula gitmeye ve çalışmaya hazırız, ama hukuka aykırı ve sürgün gibi değil” diyen Mesutoğlu, haklılıklarının mahkemede kabul edildiğini, görev yerleri olan Şehit Ertuğrul İlkokulu’na geri dönmeleri kararının verildiğini belirtti.

Mesutoğlu, “Bu ülkede emeği ve alın teri ile çalışanları, öğretmenler, kamu görevlileri, işçiler, emekçiler, haklarınıza sahip çıkınız. Uğradığınız haksızlıklara karşı mücadeleden asla vazgeçmeyiniz” dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2019 17:57
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