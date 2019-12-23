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KTÖS: “Sayın Tatar’ı bizden özür dilemeye davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Ersin Tatar’ın kendilerini “yalancılıkla” suçladığını öne sürerek, Başbakan Tatar’ı kendilerinden özür dilemeye çağırdı.

KTÖS: “Sayın Tatar’ı bizden özür dilemeye davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Ersin Tatar’ın kendilerini “yalancılıkla” suçladığını öne sürerek, Başbakan Tatar’ı kendilerinden özür dilemeye çağırdı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 13:21
KTÖS: “Sayın Tatar’ı bizden özür dilemeye davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Yalancılık çok ciddi bir suçlamadır ve yalanların aklanma yeri yargı yoludur. Bu çerçevede Sayın Tatar’ı kamuoyu önünde bizden özür dilemeye davet ederiz. Özür dilenmediği taktirde kimin yalan söyleyip söylemediğini anlamak üzere hukuk yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.   

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Başbakan Tatar’ın, kendisine yönelttikleri soruları yanıtlamaktan kaçtığını, kendisini savunmak için de KTÖS’ü “yalancılıkla” suçladığını savundu.

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Elcil, hükümetin 2020 yılı bütçesini “tasarruf bütçesi” olarak açıkladığını, ancak bunun aslında çalışanların, emekçilerin ve tüm vatandaşların sırtına daha fazla vergi ve zam yükleme anlamı taşıdığını ileri sürerek, bunun en güzel örneğini Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı harcamalarda görebildiklerini savundu.

“Başbakan Tatar’ın Londra ve Strazbourg ziyaretlerinin tüm harcamalarını devlete ödettiğini, kişisel sorunlarını aşmak için de devlet bütçesini kullandığını” iddia eden Elcil, “Tatar’ın Strazbourg ve Lonra’da kullanmak için cep harçlığı olarak devletten 3 bin Euro aldığını” öne sürdü ve bu harcamaları açıklamasını talep etti.

Başbakan Tatar’ın devlet dairelerine fotoğraflarının asılması için harcanan paraya yönelik de eleştirilerde bulunan Elcil, Tatar’dan kendisine yönelttikleri sorulara cevap istedi.

Son Güncelleme: 23.12.2019 17:18
Anahtar Kelimeler:
KTÖSErsin Tatar
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