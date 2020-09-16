banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
471.744
DOLAR
7.4751
STERLİN
9.6599
EURO
8.8563
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

KTÖS, Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine devam ediyor

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda uyarı grevi bugün de yapmaya devam ediyor. Grev, 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uygulanıyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:42
KTÖS, Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine devam ediyor
banner337
banner351

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda uyarı grevi bugün de yapmaya devam ediyor. Grev, 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uygulanıyor.

Özel eğitim okullarında eğitimin sürdürülmesinin mümkün olmadığını, buralardaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan KTÖS, özel eğitime 1 Ekim’e kadar ara verilmesi talebini Sağlık Bakanlığı önündeki açıklamayla dile getirmiş, yazılı da olan bu talebi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletmek üzere bakanlığı arşivine bırakmıştı.                                                                                                            

banner341
Özel okullardaki sağlık, güvenlik ve eğitimle ilgili durumu içeren 32 maddelik rapor da Sağlık Bakanlığı’na verilmişti.

Sendika dün, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden talep yazılarına yanıt gelmediği gerekçesiyle uyarı grevini bugün sürdüreceğini duyurmuştu.

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2020 09:47
Anahtar Kelimeler:
Özel Eğitim OkullarıKTÖS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Yarın Olağanüstü Toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Yarın Olağanüstü Toplanıyor
8000’den fazla işsize hiç böyle baktınız mı?
8000’den fazla işsize hiç böyle baktınız mı?
Tatar: “Artık ayağa kalkma ve yeni bir geleceğe yürüme zamanıdır“
Tatar: “Artık ayağa kalkma ve yeni bir geleceğe yürüme zamanıdır“
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Gönyeli’de feci kaza!
Gönyeli’de feci kaza!
Döviz kurları
Döviz kurları
Bakan Pilli: "Toplam 2002 test yapıldı, 21 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"
Bakan Pilli: "Toplam 2002 test yapıldı, 21 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim