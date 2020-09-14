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KTÖS, Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevi Başlattı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm özel eğitim okullarında bugünden itibaren uyarı grevi başlattı. Vakaların gün geçtikçe arttığını, özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim verilmesinin bulaş için yüksek riski olduğunu belirten sendika, bu sabah 08.00’de başlattığı uyarı grevini 09.20’de sonlandırdı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:36
KTÖS, Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevi Başlattı
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm özel eğitim okullarında bugünden itibaren uyarı grevi başlattı. Vakaların gün geçtikçe arttığını, özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim verilmesinin bulaş için yüksek riski olduğunu belirten sendika, bu sabah 08.00’de başlattığı uyarı grevini 09.20’de sonlandırdı.
KTÖS, Sağlık Bakanlığı önünde bugün saat 12.00’de açıklama yapacak. Sendika, özel eğitim okullarında çocuğu olan velilere, risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula göndermeme çağrısı da yaptı.

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Özel eğitim kurumlarının uzaktan eğitime başlayabilmesi için gerekli yatırımların yapılması, bu okulların açık kalmasıyla ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi sendikanın talepleri arasında.
 

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Son Güncelleme: 14.09.2020 09:51
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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