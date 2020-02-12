banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120049
ALTIN
305.483
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8550
EURO
6.5892
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

KTÖS, KTMMOB’yi Ziyaret Etti... Okullardaki Altyapı Ele Alındı

İKİ ÖRGÜTÜN YETKİLİLERİNİN GÖRÜŞMESİNDE OKULLARIN DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL FELAKETLERE HAZIR OLMADIĞI DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

KTÖS, KTMMOB’yi Ziyaret Etti... Okullardaki Altyapı Ele Alındı

İKİ ÖRGÜTÜN YETKİLİLERİNİN GÖRÜŞMESİNDE OKULLARIN DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL FELAKETLERE HAZIR OLMADIĞI DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:43
KTÖS, KTMMOB’yi Ziyaret Etti... Okullardaki Altyapı Ele Alındı

İKİ ÖRGÜTÜN YETKİLİLERİNİN GÖRÜŞMESİNDE OKULLARIN DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL FELAKETLERE HAZIR OLMADIĞI DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI
KTMMOB, EĞİTİM BAKANLIĞI NEZDİNDE GİRİŞİM YAPACAK VE KTÖS’ÜN DE DESTEĞİYLE TÜM OKULLARDA DEPREM PERFORMANS ANALİZLERİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMASI İSTENECEK
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek okullardaki altyapı sorunları yanında ülkedeki siyasi, sosyal ve teknik alandaki gelişmeleri ele aldı.
İki örgütten yapılan ortak açıklamaya göre, görüşmede okul altyapıları ve yapısal olarak güvenli okul konusu üzerinde duruldu. Kıbrıs’ın deprem riski yüksek bölgede bulunması ve deprem kuşağı üzerinde olmasının yarattığı potansiyel tehlikelerin konuşulduğu toplantıda okulların şu andaki durumu değerlendirildi.
“OKULLAR DOĞAL FELAKETLERE HAZIR DEĞİL”
Okulların deprem başta olmak üzere doğal felaketlere hazır olmadığı değerlendirmesinin yapıldığı belirtilen toplantıda, 1974 yılından sonra toplamda 19 yeni okulun inşa edildiği, inşaat aşamasında yönetmeliklerin gereği saha ve malzeme gibi teknik kontrollerin ne kadar sağlıklı ve standartlara uygun yapıldığının bilinmediği konuşuldu.

banner317
DEPREM PERFORMANS ANALİZLERİ İÇİN GİRİŞİM
İki örgütün görüşmesinde, KTMMOB’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile temas kurarak ve KTÖS’ün de desteğiyle tüm okulların deprem performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatması için girişimde bulunması kararı alındı.
Sürecin teknik çalışmalarının KTMMOB’ye bağlı ilgili oda olan İnşaat Mühendisleri Odası koordinasyonunda yürütülmesi ve akredite İMO Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nın gerekli testlerin ve deneylerin yapılmasında kullanılacağı ifade edildi.
Açıklamaya göre, toplantıda bilimin önemi vurgulanarak, gerek ziyaret anlamında gerekse teknik alanlarda bilimsel çalışmalardan asla vazgeçilemeyeceği ifade edildi ve KTMMOB ile KTÖS ortak projeler hazırlama konusunda kararlılıklarını yineledi.

 

banner335
Son Güncelleme: 12.02.2020 18:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Özgürada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Yardımda Bulundu
Girne Özgürada Lions Kulübü, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Yardımda Bulundu
Eroğlu: “Ana vatansız KKTC olmaz”
Eroğlu: “Ana vatansız KKTC olmaz”
Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Baf Şehitleri Anıtı Projesine 250 Bin Tl Bağış
Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Baf Şehitleri Anıtı Projesine 250 Bin Tl Bağış
Meteorolojiden sis uyarısı
Meteorolojiden sis uyarısı
Taksicilerin korsan isyanı!
Taksicilerin korsan isyanı!
Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış
Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış
DAÜ Dr. Fazil Küçük Tip Fakültesi Öğretim Üyesi yenidoğanda anne sütünün önemi ile ilgili açiklamalarda bulundu
DAÜ Dr. Fazil Küçük Tip Fakültesi Öğretim Üyesi yenidoğanda anne sütünün önemi ile ilgili açiklamalarda bulundu
Korkutan kaza!
Korkutan kaza!
Avcılar Doğaya 10 Bin Fidan Dikiyor
Avcılar Doğaya 10 Bin Fidan Dikiyor
“Hoş Gelişler Ola” Girne’de Seyirciyle Buluştu
“Hoş Gelişler Ola” Girne’de Seyirciyle Buluştu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim