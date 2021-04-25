KTÖS: “Kolej Giriş Sınavları vazgeçilmez değildir”

KTÖS, pandemi sürecinin en fazla etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu belirterek, dünyanın birçok yerinde eğitimciler ve eğitimi yönetenlerin “yeni normal” denilen sürece ayak uydurmak ve yaşanan kayıpları en aza indirmek adına çeşitli alternatifler geliştirmeye başladığını kaydetti.

KTÖS adına “Kolej giriş sınavları vazgeçilmez midir?” başlıklı yazılı bir açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KKTC’de geleneksel eğitim ihtiyaçlarına dahi cevap veremeyen merkezi eğitim sisteminin, pandemi sürecinde de ağır, yavaş ve aksak hareket etmesiyle öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlara cevap veremediğini, alternatifler üretmekte oldukça yavaş kaldığını savundu.

Bunun en açık örneklerinden birini de yıllardır süregelen kolej giriş sınavlarında yaşandığının altını çizen Maviş, çok kısa bir araştırmayla, bu süreçte farklı eğitim sistemleri tarafından uygulanmış olan birtakım ölçme ve seçme sınav alternatiflerine ulaşılabileceğini ifade etti.

Maviş açıklamasına şöyle devam etti:

“Öğretmenlerin, ellerindeki akademik kanıtlarla öğrenciler için yazacağı raporlardan tutun da gelişim dosyalarına kadar onlarca alternatif örnek verilebilir.

Pandemi dönemini fırsata çevirip, yıllardır çağdaş bir yapıdan uzak ve tüm paydaşların pedagojik olarak uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğu bu giriş sınav yöntemine alternatif geliştirmeyi düşünmemiş bir Eğitim Bakanlığı vizyonu ile karşı karşıyayız.

Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği toplam beş Eğitim Şurası’nda da yarışmacı sınavların kaldırılması kararları üretilmiştir. KTÖS, çağ nüfusunun yüzde 15’inin başarılı, yüzde 85’inin başarısız ifade edileceği kolej giriş sisteminin değişmesi için her bölgede öğretmen ve ailelerle toplantı yapmış, eylem organize etmiş ve alternatif üreterek yetkililere sunmuştur.

Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir. Kolej giriş sınavları uygulanabilecek tek yöntem de değildir. Pedagojiye ve çağımıza uygun alternatif bir seçme yöntemi geliştirecek bilgi, beceri ve yetenek Kıbrıslı Türk eğitimcilerde mevcuttur… Eksik olan tek şey siyasi irade ve iyi niyettir.”