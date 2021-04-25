banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

KTÖS: “Kolej Giriş Sınavları vazgeçilmez değildir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kolej giriş sınavları yerine çok kısa bir araştırmayla, bu süreçte farklı eğitim sistemleri tarafından uygulanmış birtakım ölçme ve seçme sınav alternatiflerine ulaşılabileceğini kaydetti. Sendika, “Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir. Kolej giriş sınavları uygulanabilecek tek yöntem de değildir” görüşünü belirtti.

25 Nisan 2021 Pazar 16:15
KTÖS: “Kolej Giriş Sınavları vazgeçilmez değildir”
banner337

KTÖS, pandemi sürecinin en fazla etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu belirterek, dünyanın birçok yerinde eğitimciler ve eğitimi yönetenlerin “yeni normal” denilen sürece ayak uydurmak ve yaşanan kayıpları en aza indirmek adına çeşitli alternatifler geliştirmeye başladığını kaydetti.

KTÖS adına “Kolej giriş sınavları vazgeçilmez midir?” başlıklı yazılı bir açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KKTC’de geleneksel eğitim ihtiyaçlarına dahi cevap veremeyen merkezi eğitim sisteminin, pandemi sürecinde de ağır, yavaş ve aksak hareket etmesiyle öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlara cevap veremediğini, alternatifler üretmekte oldukça yavaş kaldığını savundu.

Bunun en açık örneklerinden birini de yıllardır süregelen kolej giriş sınavlarında yaşandığının altını çizen Maviş, çok kısa bir araştırmayla, bu süreçte farklı eğitim sistemleri tarafından uygulanmış olan birtakım ölçme ve seçme sınav alternatiflerine ulaşılabileceğini ifade etti.

Maviş açıklamasına şöyle devam etti:

banner341
“Öğretmenlerin, ellerindeki akademik kanıtlarla öğrenciler için yazacağı raporlardan tutun da gelişim dosyalarına kadar onlarca alternatif örnek verilebilir.

Pandemi dönemini fırsata çevirip, yıllardır çağdaş bir yapıdan uzak ve tüm paydaşların pedagojik olarak uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğu bu giriş sınav yöntemine alternatif geliştirmeyi düşünmemiş bir Eğitim Bakanlığı vizyonu ile karşı karşıyayız.

Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği toplam beş Eğitim Şurası’nda da yarışmacı sınavların kaldırılması kararları üretilmiştir. KTÖS, çağ nüfusunun yüzde 15’inin başarılı, yüzde 85’inin başarısız ifade edileceği kolej giriş sisteminin değişmesi için her bölgede öğretmen ve ailelerle toplantı yapmış, eylem organize etmiş ve alternatif üreterek yetkililere sunmuştur.

Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir. Kolej giriş sınavları uygulanabilecek tek yöntem de değildir. Pedagojiye ve çağımıza uygun alternatif bir seçme yöntemi geliştirecek bilgi, beceri ve yetenek Kıbrıslı Türk eğitimcilerde mevcuttur… Eksik olan tek şey siyasi irade ve iyi niyettir.”

banner360
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında “ortak bir zemin“ aranacak
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında “ortak bir zemin“ aranacak
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Kapalı turizme yoğun ilgi
Kapalı turizme yoğun ilgi
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim