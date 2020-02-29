banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirleri almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirleri almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:56
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez”
banner337

“KIBRIS RUM LİDERLİĞİNİ YANLIŞTAN DÖNMEYE ÇAĞIRIRIZ”

“ŞÖVENİZMİN BARİKATLARINI YIKAN TÜM KIBRISLILARI SELAMLARIZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirleri almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in tek taraflı olarak sınır kapılarının bazılarını kapatmasını protesto ettiklerini bildirdi.

Maviş açıklamasında “Limasol’daki festivale binlerce insanın katılacak olması ve bu noktada bir önlem açıklamamış olması Kıbrıs Rum Liderliğinin samimi olmadığının bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

banner317
Maviş, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların geliştirdiği ekonomik ilişkilerden rahatsız olan Kıbrıs Rum liderliğinin, Koronavirüs salgının bahane ederek AB vatandaşlarının seyahat özgürlüğü ve temel insan haklarını sınırlandırma kararının siyasi ve ekonomik olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum liderliğinin bu kararının siyaseten Türkiye’ye bir cevap olsa da, toplumlararası ilişkilere ve çözüm sürecine zarar vermeye dönük olduğunu dile getiren Maviş, “Kıbrıslıların” gerek yeni kapıların açılması, gerekse seyahat özgürlüğü ve ekonomik/kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için verdiği ortak mücadelenin, Kıbrıs Rum liderliğinin samimi olmayan “önlem” adı altında bertaraf edilemeyeceğini ifade etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez. Doğru olan tüm kapılarda işbirliği içerisinde ortak önlemler almaktır. Kıbrıs Rum Liderliği’ni yanlıştan dönmeye çağırır, tüm Kıbrıslıları kapıları geçici kapatmaya veya sürekli kapatmaya fırsat kollayan bu anlayışa karşı koymaya çağırır, şövenizmin barikatlarını yıkan tüm Kıbrıslıları selâmlarız.

Hatırlatırız ki adamızda koronavirüsle ilgili kararlar İki Toplumlu Sağlık Komitesi işbirliğinde, iyi niyet ve toplumlararsı eşit ilişkiler çerçevesinde alınması durumunda etkili olacaktır. 

Bölünmeyi kalıcılaştırmaya değil, sınırları kaldırmaya emek vermeye devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 29.02.2020 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit: “kapıların Kapatılması Kararı Son Derece Yanlış”
Özyiğit: “kapıların Kapatılması Kararı Son Derece Yanlış”
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
Şahoğlu, “Maraş bölgesi KKTC‘nin tasarrufunda olan bir bölgedir ve Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeye gerek yoktur”
Şahoğlu, “Maraş bölgesi KKTC‘nin tasarrufunda olan bir bölgedir ve Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeye gerek yoktur”
Kayıp Alman Turist Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yapıldı…
Kayıp Alman Turist Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yapıldı…
Arıklı; “Federasyon için referandum yapacağız. BM ve dünya da kararımıza saygı duyacak”
Arıklı; “Federasyon için referandum yapacağız. BM ve dünya da kararımıza saygı duyacak”
Dış Basın Birliği’nden Mesaj…
Dış Basın Birliği’nden Mesaj…
Hastane yangınında ölü sayısı 3'e çıktı
Hastane yangınında ölü sayısı 3'e çıktı
Emekliler Derneği’nden hastane için 60 bin TL
Emekliler Derneği’nden hastane için 60 bin TL
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa Bölgesinde En Teşekküllü Hastaneyi Kamulaştıracak Karar Üretmesi Gerektiğini Kaydetti
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa Bölgesinde En Teşekküllü Hastaneyi Kamulaştıracak Karar Üretmesi Gerektiğini Kaydetti
#unıtecyprusnow Kapıların Kapatılmasını Ara Bölgede Protesto Etti
#unıtecyprusnow Kapıların Kapatılmasını Ara Bölgede Protesto Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim