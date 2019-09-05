banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100278
ALTIN
278.115
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0166
EURO
6.2838
İki ay hapis yatacak
İKİ AY HAPİS YATACAK
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Hava durumu
banner307

KTÖS: “kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklardan asla vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyeti olduğunu, Kıbrıs Türk toplumuna uluslararası statü kazandıran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından asla vazgeçmeyecekleri gibi haklarının Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine de izin vermeyeceklerini” belirtti.

KTÖS: “kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklardan asla vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyeti olduğunu, Kıbrıs Türk toplumuna uluslararası statü kazandıran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından asla vazgeçmeyecekleri gibi haklarının Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine de izin vermeyeceklerini” belirtti.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
KTÖS: “kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklardan asla vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyeti olduğunu, Kıbrıs Türk toplumuna uluslararası statü kazandıran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından asla vazgeçmeyecekleri gibi haklarının Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine de izin vermeyeceklerini” belirtti.

banner317
KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti adına doğal gazın çıkarılması konusunda Türkiye ile sorunlar yaşayan Anastasiades’in, Kuzey Kıbrıs’a doğal gazdan yüzde 30 pay verme önerisiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vazgeçmiş göründüğünü kaydetti.

Anastasiades’in uzun bir süreden beri adanın bölünmüş statükosunun devamı karşılığında, doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili Türkiye’yle görüşmeler yaptığının bu öneriyle ortaya çıktığını savunan Elcil, Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonu çerçevesinde devam eden iki toplumlu görüşme sürecinin kalıcı bölünmeyle sonuçlanması ihtimalinin, gaz önerisinde açık açık görüldüğünü kaydetti.

Elcil, Anastasiadis’in bu önerisinin “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerin haklarını Türkiye’ye teslim etmek demek” olduğunu belirterek “Sayın Anastasiades bilmelidir ki, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyetidir. Kıbrıs Türk toplumuna uluslararası statü kazandıran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimiz gibi haklarımızın Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine de iznimiz yoktur” ifadelerine yer verdi.
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 19:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet El-Sen’le görüştü
Hükümet El-Sen’le görüştü
Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kızılayı ve ALPET iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı
Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kızılayı ve ALPET iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı
Akıncı, Yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, Yarın Lute'la yeniden görüşecek
Bellapais Inner Wheel Kulübü, Sosyal Sorumluluk Projelerini Yürüteceği Bina İçin Vakıflarla Kira Sözleşmesi İmzaladı
Bellapais Inner Wheel Kulübü, Sosyal Sorumluluk Projelerini Yürüteceği Bina İçin Vakıflarla Kira Sözleşmesi İmzaladı
Ek Yerleştirme İçin 11 Eylül'e Kadar Tercihlerin Yapılması Gerekiyor
Ek Yerleştirme İçin 11 Eylül'e Kadar Tercihlerin Yapılması Gerekiyor
Cerrahi Derneği, Tabipler Odası Ve Ankara Cerrahi Derneği Mide Kanseri Konulu Panel Düzenliyor
Cerrahi Derneği, Tabipler Odası Ve Ankara Cerrahi Derneği Mide Kanseri Konulu Panel Düzenliyor
Taçoy: “Savaşma değil yaşatma kültürüyle hareket etmek gerek”
Taçoy: “Savaşma değil yaşatma kültürüyle hareket etmek gerek”
Hür-İş Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi
Hür-İş Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi
Bakan Çavuşoğlu, AB Burs Programı’nın 2019-20 akademik yılı etkinliğine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, AB Burs Programı’nın 2019-20 akademik yılı etkinliğine katıldı
Hayvan üreticilerine hastalık ve düşük tazminatları ödendi
Hayvan üreticilerine hastalık ve düşük tazminatları ödendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim