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Ktös: “irademizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz”

Ktös: “irademizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz”

09 Haziran 2022 Perşembe 13:58
Ktös: “irademizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türklerin iradesini kimseye teslim etmeyeceğini belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, halkın, zamlar altında ezildiğini, protokollerle varlığının sorgulandığını savunarak, Avrupa Parlamentosu’nun 2021 Türkiye Raporu’na değindi.

Maviş, “Rapordaki 44/45. maddelerin, Kıbrıslı Türklerin uluslararası statüsünü teyit ettiğini ve Türkiye’yi adanın meşru toplumlarından biri olan Kıbrıslı Türklere gerekli irade alanını vermesi gerektiğine çağrı yaptığını” kaydetti.

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“Raporda, Türkiye’deki temel hakların kullanımı ve hukukun üstünlüğü için endişe ifade edildiğini” belirten Maviş, “mali protokolden ciddi endişe duyulduğu ifadesinin de yer aldığını” ileri sürdü.

Maviş açıklamasında, “Görüşmelerin yeniden başlaması için tüm taraflara çağrı yapılırken, Türkiye’ye tek taraflı eylemden ve demografik dengeyi değiştirecek eylemlerden kaçınması tavsiye edilmiştir. Kıbrıs Rum liderliğine de Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu olduğu hatırlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının 1960 yılında kazandığı uluslararası yasal statüye tüm tarafların saygı duyması gerektiğini belirten Maviş, halkın, kimliği, kültürü ve varlığını tehdit edenlere karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

1960 anlaşmalarından kaynaklı toplumsal hakları kullanmak noktasında da hukuk dahil her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade eden Maviş, “Bilinsin ki, Kıbrıs Avrupa’nın bir parçası, Kıbrıslı Türkler ise Avrupa vatandaşıdır. Bizler irademizi kimseye teslim etmeyeceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 09.06.2022 17:12
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