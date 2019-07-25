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KTÖS İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve Eğitim Mutabakat Zaptı’nı değerlendirdi

KTÖS İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve Eğitim Mutabakat Zaptı’nı değerlendirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:16
KTÖS İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve Eğitim Mutabakat Zaptı’nı değerlendirdi

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KTÖS adına yazılı açıklama yaparak, protokol ve mutabakat zaptı maddelerini değerlendirdi. 

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN MALI OLAN HİZMETLER ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”

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Her iki protokolde de bazı alanların devletin kontrolünden çıkarılarak TC elçiliğinin kontrolüne geçmesinin arzu edildiğini savunan Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun malı olan iletişim hizmetleri, limanlar ve araç-muayene hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini iddia etti. 
Enterkonekte sistemiyle Türkiye’den enerji akımının Kıbrıs’a getirilmesi ve KIBTEK’in ayrıştırılarak özelleştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Maviş, “Kooperatif Merkez Bankası’nın iştirakleri özelleştirilmek, kredi veren kooperatiflerin ya banka olması ya da hizmetlerinin sınırlandırılması, Göç Yasası çalışanlarına verilen hakların geri alınması, istihdam sayısının azaltılarak, kamunun verimsizleştirilmesi, emekçi, emekli ve sosyal sigortalılardan kesinti yapılarak toplum fakirleştirilmek istendiğini” ileri sürdü. 
Eğitim mutabakat zaptının laik eğitim sisteminin din kılıfı altında dönüştürülmek istenmesiyle ilgili olduğunu savunan Maviş, “Okul, KISAV ve Koordinatörlerin inisiyatifine bırakılacak ve olası bir ENSAR Vakfı krizi yaşayacağız. Eğitim sitemimiz içerisinde ilahiyat diye bir vurgunun olmadığını, Eğitim Zaptının eğitimle ilgili tüm yasalara aykırı olduğunu belirtiriz” dedi.

“YIKIM PAKETİ”

Maviş, imzalanan ekonomik paket ve eğitim zaptının Ankara’nın istirdat planlarının devamı niteliğinde olduğunu savunarak, “Hükümet koltukta kalma uğruna laik eğitim sistemi ve kurumlarımızı TC devletine peşkeş çekmiştir” iddiasında bulundu.
Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etmek, fakirleştirmek, bağımlı kılmak ve toplumsal varlığının yok edilmeye çalışıldığını iddia eden KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, varlığı, kimliği, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimini korumakta kararlı olduklarını ve pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti. 

 

Son Güncelleme: 25.07.2019 10:28
Anahtar Kelimeler:
KTÖS
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