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KTÖS, hükümetten halkın alım gücünü artıracak önlemler talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KKTC’de yaratılan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşüm politikalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal gerilemenin yanında fakirleşmeye devam ettiğini savundu.

KTÖS, hükümetten halkın alım gücünü artıracak önlemler talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KKTC’de yaratılan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşüm politikalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal gerilemenin yanında fakirleşmeye devam ettiğini savundu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
KTÖS, hükümetten halkın alım gücünü artıracak önlemler talep etti

KTÖS adına yazılı bir açıklama yapan Mali Sekreter Mustafa Baybora, yaklaşık 8 aydan beridir UBP-HP Hükümetinin var olan ülke kaynaklarını toplum menfaatine kullanmak yerine, kendi çıkar ve rant çevrelerinin menfaatine kullandıklarını öne sürdü.

Ülkedeki vergi ve gelir adaletsizliğinin her geçen gün artarken, hayatını asgari ücretle idame etmek zorunda kalan dar gelirlilerin yapılan zamlar karşısında dayanacak gücü kalmadığını kaydeden Baybora, toplumun alım gücünü artıracak ve koruyacak tedbirlerin var olduğunu belirtti.

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2018 Ağustos ayında düzenlenen ekonomik çalıştay sonrası ortaya çıkan 90 maddenin uygulanması halinde asgari ücretin memurun başlangıç maaşına tekabül edeceğini kaydeden Baybora, ülkedeki sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarına yatırım yapılabilecek noktaya gelineceğini de savundu.

“Siyasi irade hayat bulduğu takdirde, ülkemiz daha yaşanabilir bir noktaya gelebilecektir.” diyen Baybora, Başbakan Tatar ve Yardımcısı Özersay’a “saray rüyasından uyanıp ülke gerçekleriyle yüzleşmeleri” çağrısını yaparak, “aksi takdirde bir süre sonra siyasetin tozlu sayfaları arasında yerlerini alacakları” görüşünü belirtti.

Son Güncelleme: 22.01.2020 13:35
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Ktös Hükümet TalepHalkın Alım Gücünü Artıracak önlemler
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