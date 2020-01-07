KTÖS hükümeti mazeret üretmekle suçladı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Türkiye’den KKTC’ye yüzbinlerce insan aktarıldığını ve bu kişilerin eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlar, vergi verenlerin sırtına yıkıldığını da ileri sürerek hükümetin harcamaları karşılamak için halkın sırtındaki vergileri giderek artırdığını kaydetti.

“MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE SAYISI DÜŞÜRÜLSÜN”

Elcil, KKTC hükümetine gelirlerini artırması için milletvekili ve belediye sayısının düşürülmesi, Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneğinin kaldırılması ve siyasi partilere devlet katısının kaldırılması gibi öneriler sundu.

Elcil’in yurtdışında görevli ataşelerin geri çağrılması ve kutlamalar ile protokol görüşmeleri için adaya gelen resmi heyet harcamalarının kaldırılması, kumarhane ve bet ofislerle otellere sahne alan yabancı sanatçılardan vergi alınması gibi maddelerin de aralarında bulunduğu önerileri şöyle:

“Euro’ya geçilmesi, milletvekili sayısının 30’a düşürülmesi, belediye sayısının azaltılması, devletin tepesinden başlayarak yüksek maaşlılardan kesinti yapılması ve asgari ücretlinin desteklenmesi, üçlü kararname ile atamaların müsteşarlık dışında kaldırılması, görev yerine gitmeyen, yasalar gereği korunan çalışanların görevlerine son verilmesi, Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneğinin kaldırılması, eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıkların kaldırılması, kutlamalar ve protokol görüşmeleri için adaya gelen resmi heyet harcamalarının kaldırılması, polis sayısının azaltılması, siyasi partilerin seçim harcamalarından vergi alınması, siyasi partilere devlet yardımının kaldırılması, kumarhane ve bet ofislerin vergilerinin artırılması, Emekli maaşlarına tavan düzenlemesi getirilmesi, ‘Nereden Buldun Yasası’ çıkarılarak vergi ve servet kaçıranların takibe alınması, özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilmesi, ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisi talep edilmesi, TC’li şirketlerin 15 yıllık vergi muafiyetinin kaldırılması, bunlardan vergi alınması, devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara arazilerin satılması veya kira bedellerinin artırılması, batık bankaları hortumlayanlardan bu paraların talep edilmesi, askeri kantinlerdeki kayıt dışı ticaretin ekonomiye kazandırılması, Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderlerinin denetim altına alınması, otellerde sahne alan yabancı sanatçılardan vergi alınması, teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynakların doğrudan üreticiye yönlendirilmesi, KKTC temsilciliklerindeki harcamaların kontrol altına alınması, ataşelerin geri çağrılması, üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınması, ülkeye giren dövizin ülkeden çıkışının kontrol edilmesi, TC şube bankalarının haksız rekabeti ve ülkeden para çıkarmalarının önlenmesi, daha çok geçiş kapısı açılması, dev bayraklar dikmekten, bayrağı aydınlatmaktan vazgeçilmesi, elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılması, vatandaşlık dağıtılmaktan vazgeçilmesi, yerli istihdam teşvik edilmesi, daha yüksek maaş verirken çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarını asgari ücret üzerinde yapanların takibe alınması”.



