banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102271
ALTIN
262.206
DOLAR
5.7103
STERLİN
7.1307
EURO
6.3668
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polisten sürücülere uyarı!
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

KTÖS hükümeti eleştirdi

KTÖS hükümeti eleştirdi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
KTÖS hükümeti eleştirdi

“KIBRIS SORUNU KIBRISLI TÜRKLER İLE TÜRKİYE ARASINDA BİR SORUNA DÖNÜŞTÜ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümeti, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ndan dolayı eleştirdi.  
KTÖS, “anlaşmanın, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etmek ve adaya el koyaktan başka bir şey içermediğini” savunarak, “Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslı Rumlarla, Kıbrıslı Türkler arasında bir sorun olmaktan çıkmış ve boyut değiştirerek, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında bir soruna dönüşmüştür. Anlaşılan odur ki, Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumu arasındaki özgürlük sorunu çözülmeden Kıbrıs sorunu çözülmeyecek” iddiasında bulundu.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “1974 yılından beri Türkiye hükümetlerinin baskı ile uygulatmaya çalıştıkları paketlerin Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirmekten, ülkeden kaçırmaktan ve adanın kuzeyini koloni yapmaktan öte hiçbir işe yaramadığını” öne sürdü. 
Elcil, “uluslararası antlaşma” diye Kıbrıs Türk toplumuna sunulan paketin, “uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu, ayrıca Kıbrıs’ın Türkiye tarafından ele geçirilmesi planından (İstirdat Planı) başka bir şey olmadığını” iddia etti. 

banner317
Bu konuda hükümetlere eleştirilerde bulunan ve Türkiye ile imzalanan belgenin uluslararası hiçbir hükmünün olmadığını ileri süren Elcil, şunları kaydetti:
“Bu belge, suç belgelerine örnek gösterilecek kadar önem taşımaktadır. Yetkililerin koltuk ve para uğruna Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüğünü, toplumsal değerlerini, eğitimini, kültürünü, kısacası siyasi iradesini nasıl sattığının en güzel örneği yine bu belgede görülecektir. 
Alacakları paraya baktığımızda, bu paranın Türkiye’nin bir yılda TL’nin enflasyonu yüzünden ülkemizden aldığı paraya bile denk gelmediğini, yine kolordunun aylık harcamaları için 17 ayda bütçemizden ödediğimiz parayı karşılamadığını ve nüfus aktarma politikaları çerçevesinde adamızın kuzeyinde yaşayan yüzbinlerce T.C vatandaşının ihtiyaçlarının binde birini bile karşılamadığını görüyoruz. 
 

Son Güncelleme: 24.07.2019 15:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa mezarlık yolu asfaltlandı
Gazimağusa mezarlık yolu asfaltlandı
Başbakan Tatar Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça’yı Kabul Etti
Başbakan Tatar Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça’yı Kabul Etti
Ctp Mağusalı İlçesi Sosyal Buluşma Gecesi Düzenledi
Ctp Mağusalı İlçesi Sosyal Buluşma Gecesi Düzenledi
Dolu Ve Brucella Tazminatları İçin Üreticilere Yaklaşık 382 Bin Tl Ödendi
Dolu Ve Brucella Tazminatları İçin Üreticilere Yaklaşık 382 Bin Tl Ödendi
KTOEÖS “Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine izin vermeyeceğiz”
KTOEÖS “Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine izin vermeyeceğiz”
Toprak Ürünleri Kurumu Dipkarpaz’da da hizmet verecek
Toprak Ürünleri Kurumu Dipkarpaz’da da hizmet verecek
Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ta ne istediğini halkın çok iyi bildiğini kaydetti
Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ta ne istediğini halkın çok iyi bildiğini kaydetti
Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
El-sen Başkanı Özkıraç İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı Eleştirdi
El-sen Başkanı Özkıraç İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı Eleştirdi
LTB Sanayi Bölgesi’nde temizlik yapacak
LTB Sanayi Bölgesi’nde temizlik yapacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim