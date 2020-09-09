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KTÖS: “Hükümeti başımızdan atmak için her türlü eylemi yapmaktan geri durmayacağız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin Covid-19 ile ilgili aldığı kararların yanlış ve toplum sağlığını tehdit eder noktaya geldiğini savunarak, “Hükümeti başımızdan atmak için her türlü eylemi yapmaktan geri durmayacağız” dedi. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:08
KTÖS: “Hükümeti başımızdan atmak için her türlü eylemi yapmaktan geri durmayacağız”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin Covid-19 ile ilgili aldığı kararların yanlış ve toplum sağlığını tehdit eder noktaya geldiğini savunarak, “Hükümeti başımızdan atmak için her türlü eylemi yapmaktan geri durmayacağız” dedi. 
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “hükümetin yanlış kararları düzeltme yerine, aylardan beri okulları açmak için ortaya koydukları tüm hazırlıkları boşa çıkaran yasa dışı bir kararla okul öncesi, 1. ve 2. sınıf öğrencilerin yeterli hazırlıklar tamamlanmadan vakaların kontrolden çıktığı bu dönemde okullara gönderilmesi adımını attığını”
Özel okulları memnun etmeye yönelik olduğunu savunduğu bu girişimde, devlet okullarında çalışan öğretmenlerle, öğrencilerin “kobay” olarak görüldüğünü iddia eden  Elcil, şöyle devam etti: 
“Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında aldığı bu yanlış karar öğretmenlerimizin grevi ve velilerimizin kararlı karşı çıkışı ile önlenmiştir. Bu konuda toplumsal mücadele adına eyleme destek veren ve greve katılan tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür eder, grevi kaldırdığımızı ilan ederiz. 

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İnsan hayatına değer vermeyip, tamamen çıkar çevrelerine hizmet eden UBP-HP hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunun sırtında bir yük durumuna gelmiştir. Siyasi iradeden yoksun, iş bilmez tutumu nedeni ile toplumu salgın hastalığın pençesine atan UBP-HP hükümetinin bu omurgasız duruşu aslında ona gerçek anlamda muhalefet yapmaktan kaçınanların eseridir. Sorumluluk almaktan kaçan muhalefet partileri bu duruşları ile toplumu çıkar çevrelerinin temsilcisi iş bilmez UBP-HP hükümeti inisiyatifine teslim etmiştir. Seçimleri erteleme hedefi ile salgın hastalığın yayılmasına göz yuman anlayışta olanlara, bu toplumun sahipsiz olmadığını hatırlatma görevi yine öğretmenlerimize düşmüştür. 
“Bilinmelidir ki, öğretmen öğretir.” diyen Elcil,  toplumun sağlığını tehlikeye attıkları ve yasalara uymadıkları gerekçesiyle  Eğitim Bakanı başta olmak üzere Bakanlar Kurulu hakkında hukuki mücadelenin yarından itibaren başlatılacağını ifade etti.
Elcil, UBP-HP hükümetinin toplumun sağlığına zararlı olduğunu iddia etti.
 

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Son Güncelleme: 09.09.2020 19:06
Anahtar Kelimeler:
Covid19Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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