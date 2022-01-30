banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şubat tatili 1 Şubat Salı günü başlıyor
Şubat tatili Salı günü başlıyor
Yağış miktarları
Girne'ye 26 kg yağış!
Lefkoşa’da kaza!
Dere yatağına uçtu!
Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetim görevden alındı
Bakımevi yönetimi görevden alındı
Gazete manşetleri 30 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
banner405
Flaş Haber
Lefkoşa’da kaza!
Kapat

KTÖS: "Hükümet ve bakanlığın yüzdüremediği gemiyi öğretmenler yüzdürdü"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitim-öğretim yılının ilk yarısında yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve diğer kesimlere teşekkür etti.

30 Ocak 2022 Pazar 11:45
KTÖS: "Hükümet ve bakanlığın yüzdüremediği gemiyi öğretmenler yüzdürdü"

KTÖS, 7 bin 652 öğrenci, 770 öğretmen, 235 de personelin pozitif olduğu, binlerce öğrencinin temaslı olarak okuldan uzak kaldığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısında hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediğini savunduğu eğitim gemisini öğretmenlerin yüzdürdüğünü ifade etti.

ÖĞRETMENLERİN İNSANÜSTÜ ÇABA VE İRADESİ SAYESİNDE

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yazılı açıklamasında, okullarda salgın yönetimi konusundaki sıkıntılara değindi; eğitim-öğretim yılının ilk yarısının okul idarelerinin ve öğretmenlerin insanüstü çaba ve iradesi sayesinde tamamlanabildiğini kaydetti.

banner341
Öğretmen, okul yöneticileri, öğrenciler ve ailelerin yanı sıra, sürece katkı koyan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Bulaş Temas Ekibine de teşekkür eden Erilen, hükümeti eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamen seçim odaklı geçirmekle, plansızlıkla, iş bilmezlikle; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni de seçim uğruna bilim dışı kararlar almakla suçladı.

Devlet daireleri, bakanlıklar tek pozitif vakayla kapanırken öğretmenlerin temaslı ve muhtemel pozitif öğrencileriyle çalıştığını, devletin okullarda eksik bıraktığı her noktayı tamamlama çabası gösterdiğini, haftada üç kez temaslı olup test kuyruklarında saatlerce beklediğini, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen evinden uzaktan eğitime devam ettiğini kaydetti.

Okul yöneticilerinin de bu süreçte canını dişine takarak okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için çalıştığını vurgulayan Erilen, yöneticilerin temaslı veli ve öğrenci takibi yaptığını, yılmadın, bıkmadın, usanmadın veliye de topluma da doğru uygulamaları anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Erilen, bu süreçte “Sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzunun” hazırlanmasına katkı koyan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na ve zaman zaman personel azlığı nedeniyle iletişim eksikliği ve geç dönüşler sorunsalı ile karşılaştıkları Bulaş Temas Ekibine de teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 30.01.2022 12:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemizde aşılama sürüyor
Ülkemizde aşılama sürüyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını yarın alıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını yarın alıyor
"Solistler konseri" yarın akşam
"Solistler konseri" yarın akşam
Bafra Gıda, Sınırüstü Bakımevi'ne gıda yardımı yapacak
Bafra Gıda, Sınırüstü Bakımevi'ne gıda yardımı yapacak
Basın-sen yaşlı bakımevleriyle ilgili durumu eleştirdi
Basın-sen yaşlı bakımevleriyle ilgili durumu eleştirdi
Şubat tatili 1 Şubat Salı günü başlıyor
Şubat tatili 1 Şubat Salı günü başlıyor
Kış aylarında beslenme…
Kış aylarında beslenme…
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Lefkoşa’da kaza!
Lefkoşa’da kaza!
Özgöçmen: “Hemşire ve Ebe eksikliği ciddi orandadır”
Özgöçmen: “Hemşire ve Ebe eksikliği ciddi orandadır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim