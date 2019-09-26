KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa yönelik iki ayrı devlet söylemini eleştirdi.
Yazılı açıklama yapan Elcil, Türkiye’nin garantörlük sorumluluğunu fetih anlayışına dönüştürdüğünü iddia ederek, “Tüm bunlar olurken ‘federal çözüm’ isteriz diyerek kırk yıldan beri kabul edilmez önerilerle görüşme masasına oturarak Kıbrıslı Rumları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahibi yaparak Avrupa Birliği’ne üye olmalarına zemin hazırlamıştır.” dedi.
Elcil, “Kıbrıs bölünmeyecek kadar küçük, iki toplumun yaşayacağı kadar büyüktür.” dedi