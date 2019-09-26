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KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

26 Eylül 2019 Perşembe 13:49
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa yönelik iki ayrı devlet söylemini eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Elcil, Türkiye’nin garantörlük sorumluluğunu fetih anlayışına dönüştürdüğünü iddia ederek, “Tüm bunlar olurken ‘federal çözüm’ isteriz diyerek kırk yıldan beri kabul edilmez önerilerle görüşme masasına oturarak Kıbrıslı Rumları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahibi yaparak Avrupa Birliği’ne üye olmalarına zemin hazırlamıştır.” dedi.

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“Annan Planı’ndaki Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 evet oyunu kullanarak ‘biz çözüm isteriz’ diye propaganda yapmaya devam eden Türkiye yetkilileri şimdi de ‘iki ayrı devlet’ tezini ortaya atmışlardır” diyen Elcil, ‘Vatan bölünmez’ diye beyan veren TC yetkilileri Türkiye için bölünmeye karşı çıkarken, iş Kıbrıs’a gelince kalıcı bölünme istediklerini iddia etti.

Elcil, “Kıbrıs bölünmeyecek kadar küçük, iki toplumun yaşayacağı kadar büyüktür.” dedi

Son Güncelleme: 26.09.2019 17:18
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