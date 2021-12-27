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Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 27 Aralık 21 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 20:00
Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı


Lefkoşa, 27 Aralık 21 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmadığını da savundu.

(ID/ŞEB)    

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