Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 27 Aralık 21 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.
(ID/ŞEB)
Lefkoşa, 27 Aralık 21 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.
Lefkoşa, 27 Aralık 21 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı yarın yapılacağı açıklanan protesto yürüyüşü ve eyleme katılmaya çağırdı.
(ID/ŞEB)