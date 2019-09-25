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KTÖS, eylem uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullardaki öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıflara dikkat çekerek,  bu sorunlar giderilmezse eyleme gidebileceği uyarısında bulundu.

KTÖS, eylem uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullardaki öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıflara dikkat çekerek,  bu sorunlar giderilmezse eyleme gidebileceği uyarısında bulundu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
KTÖS, eylem uyarısında bulundu

KTÖS Eğitim Sekreteri Akgün Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlamasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen okulların kadro ihtiyaçlarının halen tamamlanmadığını belirtti.
Kaçmaz,  gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ilgisizliğinden dolayı biriken sorunların yanında, kontrolsüz nüfus akışı nedeniyle, okulların, öğrenci nüfus yoğunluğunun yarattığı sorunlarla da boğuşur hale geldiğini savundu.
Kaçmaz, “Kalabalık sınıflardaki özel gereksinimli bireyler, yabancı dil konuşan öğrenciler ve farklı davranış gösteren çocuklar ile birebir ilgilenmek için özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin ihtiyacı artık tartışma kaldırmayan bir gerçekliğe dönüşmüştür” dedi.
Her okulun öğrenci nüfusunun,  sınıfın metre kare alanı ve okulun metre kare alanına göre yeniden yapılandırılmasının da bir başka çözülmesi gereken sorun olduğuna dikkat çeken Kaçmaz şöyle devam etti:

“Her çocuğa sınıf içinde rahat hareket edebileceği (2 – 2,5 m²) alan, ders dinlerken sabit olarak oturabileceği (1.4 m²) alan, her çocuğa ( 2 m²) düşecek şekilde oyun alanı, her 30 öğrenciye düşecek şekilde (kız-erkek ayrı, engelli) 1 tuvalet, 8 öğretmene kadar en az 16 m² öğretmen odası ve ayrı branş odalarının olacağı şekilde okullar planlanmalı ve yeni okullar inşa edilmelidir. 
Şu an yapılmaya çalışılan özel okuldan sınıf kiralama, branş odasını sınıfa dönüştürme gibi geçici yöntemler eğitim /öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir.”

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Gönyeli, Dikmen, Girne merkez, Gazimağusa merkez ve  Hamitköy ilkokullarında, okulların  kapasitesini aştığını ve bu bölgelere acil yeni okul planlamasının yapılması gerektiğini kaydeden Kaçmaz, öğrenci nüfus yoğunluğu ve diğer nedenlerden dolayı öğretmen eksikliği olan okulları şöyle sıraladı:
“Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu, Beyarmudu İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Lapta İlkokulu, Alasya İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük Akdoğan İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Güvercinlik R.R Denktaş İlkokulu, Lapta Anaokulu, Karakum Anaokulu, Serdarlı İlkokulu, Şht. Salih Terzi İlkokulu, Yayla İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu,Canbulat İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Çayönü İlkokulu, Dilekkaya İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu.”
Kaçmaz, “Bu eksiklikler bir an önce giderilmediği taktirde demokratik hakkımız olan eylem hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz” dedi.

 

Son Güncelleme: 25.09.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
KTÖS Eylem Uyarısı
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