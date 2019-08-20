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KTÖS: “Eşit ve ücretsiz sağlık talebini selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ortak basın toplantısı düzenleyerek, “nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti talebini” dile getirmesinin destekçisi olduğunu bildirdi.

KTÖS: “Eşit ve ücretsiz sağlık talebini selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ortak basın toplantısı düzenleyerek, “nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti talebini” dile getirmesinin destekçisi olduğunu bildirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:05
KTÖS: “Eşit ve ücretsiz sağlık talebini selamlıyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ortak basın toplantısı düzenleyerek, “nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti talebini” dile getirmesinin destekçisi olduğunu bildirdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta örgütlü sendika, birlik ve odaların sağlık sektöründe ortaya koydukları sorunların ve açılımların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Kamu hastanelerindeki yatak, personel veya donanım eksiklikleri bir an önce giderilmesi ve vatandaşların özel sektöre sevk edilmekten vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Maviş, devletin yükümlülüğünde olan sağlık hizmetlerini özelleştirmek ve maliyetleri vatandaşın sırtına yükleme anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İHANET…”

Vatandaşı sistemli olarak özele yönlendirmenin, sosyal devlet anlayışına ihanet olduğunu, özel sektöre doğrudan devlet kaynaklarının aktarılmasınınsa “görevi kötüye kullanma” anlamı taşıdığını ifade eden Maviş, siyasilerin görevlerini kötüye kullanmaktan, kamu kaynaklarını özele peşkeş çekme hırsından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

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Ülkenin en büyük kamu hastanesinde aylardan beri batın MR, mamografi çekilmediğini, bronkoskopi cihazının çalışmadığını ve gastroenteroloji uzmanı hekimin görev yapamadığını hatırlatan Maviş, Sağlık Bakanı’nın istifa etmesi veya gereğini yapması gerektiğini savundu.

Maviş şöyle devam etti:

“Koruyucu sağlık hizmeti ve sağlık veri tabanının oluşturulması için gerekli adımlar atılmalıdır. Kamu hastanelerindeki hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, teknik eleman, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi, hasta bakıcı gibi personel eksiklikleri bir an önce tamamlanmalıdır. 

Ülkemizde peynir ekmek gibi açılan üniversitelerin tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin eğitimin standardizasyonu sağlanmalı ve gerekli denetimler yapılmalıdır. 

Kaçak ve kontrolsüz nüfus nedeniyle, hastane, hemşire, doktor, öğretmen, okul, sosyal alan, kanalizasyon vb. gibi hizmetler yetersiz kalmaktadır. Nüfusu doğru hesaplayıp gerekli önlemler ve yatırımlar yapılmalıdır.

Sağlık sektöründe örgütlerin ortaya koyduğu sorunlar ciddi ve çözülmesi gereken bir ivedilik taşımaktadır. Eğitim gibi sağlık hakkı da bizler için önemlidir. Bu anlamda UBP-HP Hükümetini sağlık örgütlerinin ortaya koyduğu sorunları dikkate almaya ve yukarıda sıraladığımız noktaları gözden geçirmeye çağırırız.”


 

Son Güncelleme: 20.08.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
KTÖSSağlık Hizmeti Talebi
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