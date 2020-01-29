KTÖS: Elazığ için yardım kampanyasında toplananlar KESK ve Eğitim-sen’e teslim edilecek

Konuyla ilgili KTÖS’ten yapılan açıklamada, Elazığ için başlatılan kampanya sonunda toplanan miktarın ihtiyaçlı ailelere güvenle ulaştırması adına KESK ve Eğitim-Sen’e teslim edileceği belirtildi.
“Yardım etmek isteyen öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nde açılan dayanışma hesabına katkı yapabilir” denilen açıklamada, öğretmenlerin okullarında hazırladıkları yetki formlarıyla veya telefonla; vatandaşların ise KTÖS’e veya Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ne giderek yapabileceğini belirtti.
Kampanya için hesap numarasının “KTÖS/Elazığ Yardımlaşma. Hesap No: LYTLI – 141303. K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd.” olduğu belirtildi.