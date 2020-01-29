KTÖS: Elazığ için yardım kampanyasında toplananlar KESK ve Eğitim-sen’e teslim edilecek

Konuyla ilgili KTÖS’ten yapılan açıklamada, Elazığ için başlatılan kampanya sonunda toplanan miktarın ihtiyaçlı ailelere güvenle ulaştırması adına KESK ve Eğitim-Sen’e teslim edileceği belirtildi.

“Yardım etmek isteyen öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nde açılan dayanışma hesabına katkı yapabilir” denilen açıklamada, öğretmenlerin okullarında hazırladıkları yetki formlarıyla veya telefonla; vatandaşların ise KTÖS’e veya Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ne giderek yapabileceğini belirtti.

Açıklamada 15 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanyayla ilgili detaylı bilgiye KTÖS veya Kooperatif şubelerinden ulaşabileceği kaydedildi.

Kampanya için hesap numarasının “KTÖS/Elazığ Yardımlaşma. Hesap No: LYTLI – 141303. K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd.” olduğu belirtildi.