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KTÖS, Eğitim Bakanlığını göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Genel Sekreteri Şener Elcil ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dağman, bugün, saat 10.30'da, Gönyeli İlkokulu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:45
KTÖS, Eğitim Bakanlığını göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), geçen hafta, Gönyeli İlkokulu’na izinsiz giren bir şahsın, belediye ile ilgili sorununa okulu alet etmeye çalışmasına müdahale eden okul yönetimine hakarette bulunduğunu belirterek, “hakarete uğrayan müdür ve okul yönetimine sahip çıkmak adına” Eğitim Bakanlığını girişim yapmaya çağırdı. 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Genel Sekreteri Şener Elcil ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dağman, bugün, saat 10.30'da, Gönyeli İlkokulu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

MAVİŞ: “ELEKTRİK KESİNTİLERİNDEN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR”

Basın toplantısında ilk sözü alan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinden “en çok çocukların” etkilendiğini belirterek, yaşanan kesintilerden dolayı sınav döneminde çocukların derslerine çalışamadığını ve okullarda ısıtma ortamının sağlanamadığını söyledi. Maviş, “Bunun sorumlusu kimse; gelmiş-geçmiş hükümetler, protokollere imza atanlar her kim ise buradan hepsini protesto ediyoruz” diye konuştu.

Burak Maviş, Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’in Covid-19 kişi ile temas eden kişilerin normal hayatlarına devam etmesi yönündeki kararını da eleştirerek, bu karardan okulların olumsuz etkileneceğini söyledi. 

Gönyeli İlkokulu’nda Kovid 19 vakalarının 60’a ulaştığını ve sendikanın öğretmenler ile birlikte inisiyatif alarak okulda bir hafta uzaktan eğitime geçtiğini hatırlatan Maviş, “Derdimiz testlerin düzenli yapılması, temaslıların doğru bir şekilde tespit edilmesiydi. Geldiğimiz noktada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi temaslılara serbestiyet verdi” diye konuştu. 

“Seçimlerde temaslılar oy kullansın diye ile kararları gevşek hale getirdiler, esnettiler” diyen Maviş, “Bundan yine okullarımız etkilenecektir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı bu kararı da protesto ediyoruz” ifadelerine bulundu. 

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ELCİL: “EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KONUYLA İLGİLİ SES VERMESİ GEREKTİĞİNİ, YARGI NOKTASINA TAŞIMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK”
 
Ardından söz alan KTÖS Genel Sekreteri Elcil, pademinin en yoğun şekilde yaşandığı bir dönemde, geçen hafta, Gönyeli İlkokulu’na izinsiz giren bir şahsın okulda bazı çekimler yapmaya çalıştığını ve okul yönetiminin olaya müdahale ederek bu şahsın okul dışına çıkardığını söyledi. Elcil, ilgili şahsın sosyal medyada başta okul müdürü olmak üzere okul yöneticilerine hakaretlerine devam ettiğini belirterek, bu şahsın Eğitim Bakanı’nı ziyaret ederek okul müdürü hakkında şikayette bulunduğunu da savundu.

KTÖS’ün geçen hafta, Eğitim Bakanı ile bu konuyu görüştüğünü belirten Elcil, “Bunun kabul edilemeyeceğini izah ettik “dedi.

Okul müdürünün, yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görevlerinin başında olduğunu, devletin çalışanı olduğunu ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda çalışanlara bir kişinin hakaret etmesinin doğru olmadığını Bakana ilettiklerini ve konuyu yargıya taşımasını istediklerini kaydeden Elcil, aradan bir haftalık süre geçmesine rağmen Eğitim Bakanlığı’nın girişim yapmadığını savundu.

“Bir devlet memuru görev yaparken, o devlet memurunun görevini engellemeye çalışmak bir suçtur” diyen Elcil, “Okullar Eğitim Bakanlığına bağlı ise burada çalışanlara sahip çıkması gereken Eğitim Bakanlığıdır. Bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Demek ki devlet okulları ve burada çalışan öğretmenler üvey evlattır” dedi.

“Bunu kabul etmek mümkün değildir” diyen Elcil, “KTÖS olarak burada çalışanlara, öğretmenlerimize ve yönetime sahip çıkmaya devam edeceğiz. Okullarımız sahipsiz değildir” dedi.

SENDİKANIN AÇIKLAMASI 

KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Murat Dağman tarafından okunan basın bildirisinde geçen hafta yaşanan olay anlatılarak devlet okullarının üvey evlat olarak görüldüğü savunuldu. Bildiride “Buradan Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmak istiyoruz: Okuluna sahip çıktığı, yasaları uyguladığı için hakarete uğrayan devlet görevlisi müdür ve okul yönetimine sahip çıkmak adına bir girişim yapmanızı bekliyoruz. Görev başında olan öğretmen ve yöneticilerine küfürle saldırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.” denildi.


 

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Son Güncelleme: 19.01.2022 14:23
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