KTÖS: “Çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”

KTÖS, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlarak, çocukları kutladı.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan mesajda, “Dünya Çocuk Gününde, çocuk koruma politikasının ve okul/aile sözleşmesinin hayata geçirilmesinin aciliyetinin altını çizeriz. Bu konuda üretilecek her çalışmaya katkı koymaya gönüllüyüz” denildi.
Mesajda, KTÖS’ün, “Çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına erişebilmeleri için; başta sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmekeri için ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar üretmeye” devam edeceği kaydedildi.
KTÖS, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlarak, çocukları kutladı.