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KTÖS: “Çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”

KTÖS: “Çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”

01 Haziran 2019 Cumartesi 07:28
KTÖS: “Çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”

KTÖS, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlarak, çocukları kutladı. 
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan mesajda,  “Dünya Çocuk Gününde, çocuk koruma politikasının ve okul/aile sözleşmesinin hayata geçirilmesinin aciliyetinin altını çizeriz. Bu konuda üretilecek her çalışmaya katkı koymaya gönüllüyüz” denildi.
Mesajda, KTÖS’ün, “Çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına erişebilmeleri için; başta sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmekeri için ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar üretmeye” devam edeceği kaydedildi.

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Mesajda, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”.

 

Son Güncelleme: 01.06.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
Ktös çocuk Hakları
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