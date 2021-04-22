KTÖS: “Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, sendika adına yayımladığı “Çocuklara en güzel hediye yüz yüze eğitimdir” başlıklı 23 Nisan mesajında, Kıbrıslı Türk toplumunun modern, çağdaş ve ilerici yapısıyla 1959’dan 23 Nisan kutlamalarını laiklik ve çok kültürlülük çerçevesinde gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Maviş, çocukların ve öğretmenin yıllık emeğini görünür kılan etkinliklerden biri olan 23 Nisan’ın, emeğin değerinin yasal boyutta göz ardı edildiği günlerden de biri olduğunu kaydetti.

Maviş mesajına şöyle devam etti:

“Salgının en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim-öğretim faaliyetlerinde, pandeminin çocuklar üzerinde yıkıcı etkisi olduğu görmezden gelinmemelidir. Çocukların ihtiyacı milli-şoven semboller değil, barışçıl ortamlarda öğretmenleri ile buluşacağı güvenli ve sağlıklı okullardır.

Böyle bir günde çocuklara iki bayrak, iki plastisin, bir boyama kitabı hediye etmekle beraber, eğitim aşı planı okullara pandemi ile mücadele bütçesi, okul dışı ortamların etkin denetimi, çocuk koruma politikaları, seyrekleştirilmiş eğitim programları, yarışmacı sınavları hedef almayan farklı bir KGS giriş yöntemi de çocuklara hediye edilmeli ve sağlıklı-güvenli okullar yaratılarak çocuklar yüz yüze eğitime kavuşmalıdır.”



