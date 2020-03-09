KTÖS, çocuk istismarıyla ilgili yetkililerin objektif ve şeffaf sorumluluk almasını talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS); kamuoyunda infial yaratan, Lefkoşa’da bir lisede yaşanan çocuk istismarı konusunda tüm yetkililerin deliller karartılmadan, objektif ve şeffaf bir şekilde sorumluluk almasını talep etti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılması gereken, iddiaların etkin ve hızlı bir şekilde soruşturulması, fail veya faillerin yargılanması ve yaşanan istismarda sorumluluğu olanların tümünün cezalandırılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Devletin, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel, psikolojik ve sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Maviş, bu bağlamda, yargı sürecindeki her aşamada çocuğun korunmasının devlet ve devlet kurumları tarafından sağlanması gerektiğini, basının ve medyanın, konuyla ilgili olguları ve bilgileri yayınlarken istismara uğrayan kişinin ve istismarı yapanın yakınlarının bilgilerinin gizli kalmasına özen göstermesi ve çocuk hakları çerçevesinde olaya yaklaşması gerektiğini ifade etti.

“Devlet ve kurumları, çocukları her türlü hak ihlalinden, ihmal ve istismardan korumak üzere uygun koruyucu ortam sağlamakla yükümlüdür. Bunun taahhüdü ve sorumluluğunun tanımı ise çocuk koruma politikasıdır.” diyen Maviş, KTÖS’ün ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazır olduğu çağrısını yineledi.

Maviş, istismar konusunu yakından takip ettiklerini, konu ile ilgili yakın gelecekte kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.