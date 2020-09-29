KTÖS bugün de özel eğitim okullarında grev yapıyor

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullardaki uyarı grevine bugün de devam ediyor.
Özel eğitim okullarındaki yüz yüze eğitimin COVİD-19 için yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle bir süredir söz konusu okullarda grev yapan sendika, bugün 08.30-10.30 saatleri arasında da grevde olacak.
COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullardaki uyarı grevine bugün de devam ediyor.