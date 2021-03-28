banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

KTÖS aşılanma ve eğitim programıyla ilgili bilimsel çalışma taptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)İ  okulların yeniden açılması, aşılanma, eğitim programları ve buna bağlı  ihtiyaçların belirlenmesi yönünde yeni bir bilimsel çalışma  gerçekleştirdi.

28 Mart 2021 Pazar 11:00
KTÖS aşılanma ve eğitim programıyla ilgili bilimsel çalışma taptı
banner337

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ’in yaptığı  açıklamaya göre, çalışma kapsamında   farklı branşlarda 689 KTÖS üyesinin CAPI (Computer-assisted Personal Interviewing) yöntemiyle bilgi, gözlem ve görüşleri alındı.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu (% 91) aşı olacağını ifade etti.. Yine benzer bir çoğunluk (% 91) okulların açılması için eğitim çalışanlarının aşılanması gerektiğini dile getirdi.
 Yüz yüze eğitimin aşılama olmadan başlamasını  yüzde 73,3 ile önemli bir çoğunluk istemezken,  öğretmenlerin % 17 ’si ise bu konuda kararsız.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 71.5’i eğitim programlarında hedefledikleri noktaya ulaşamadıklarını belirtirken, sadece yüzde 12’si bu yıl eğitim programlarını tamamlayacağını düşündüğünü, yüzde 86.3’ünün de uzaktan eğitim için ayrı bir program tasarlanması gerektiğini ifade etti.

UZAKTAN EĞİTİME KATILIM

İlkokul ve okul öncesi okullarda verilen eğitimin zorunlu olmasına karşın, son bir yıldır devam eden uzaktan eğitime devam ve katılım konusunda bir esneklik bırakıldığını dile getiren Maviş, “Görünen odur ki uzaktan eğitim bir destek ünitesi olarak artık formal eğitimin bir parçası haline gelecektir. Bu bağlamda, öğrencilerin uzaktan eğitime katılımının zorunlu kılınması ve devam takibinin yapılması da bu eğitimin verimli olabilmesi adına önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

OKULLARIN AÇILMASI VE TOPLUM SAĞLIĞI

Okulların toplumsal yaşamın başladığı ve öğrencilerin toplumsal yaşama ilk adımı attıkları yerler olduğuna dikkat çeken Maviş, toplum sağlığı ve eğitimin iç içe olduğunu, okulların açılması konusunun bu bağlamda ele alınması gerektiğini ve bir plan çerçevesinde derhal eğitim çalışanlarının aşılanmaya başlayıp yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Maviş, merkezi anlayıştan uzaklaşılması ve vaka yoğunluğuna göre bölgesel kararların okul ve öğretmenler ile istişare edilerek alınması gerektiğini belirtti. 

MEZUN OLACAK OLAN SINIFLAR

Bu yıl mezun olacak olan öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasına öncelik verilmesi ve öğretmenlerin aşılanmasının bu gruplardan başlanması gerektiğini dile getiren Maviş, Kolej Giriş Sınavı yönteminin de değiştirilebileceğini kaydetti.

Maviş ayrıca, ilkokul son sınıfta yapılan yarışma sınavlarının bu yıl ciddiyetle gözden geçirilmesi ve sınava alternatifler getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
 
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Salgın sürecinde eğitimin iyi yönetildiğini söyleyemediklerini dile getiren Maviş, “Geçtiğimiz yıl tüm dünya gibi, biz de hazırlıksız yakalanmış ve eğitimi kısıtlı imkanlarla sürdürebilmiştik. Ancak, geçen bir yıl içerisinde Bakanlık ve ilgili daireler bu süreçte uygulanacak bir yol haritası geliştirememiştir.” ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimin tam devam edemediği, uzaktan eğitimin devreye girdiği bu dönemde yeni bir eğitim programının tasarlanması gerektiğini dile getiren Maviş, eğitim programlarının önümüzdeki yıllar için de çok önemli bir ihtiyaç olduğunun açık olduğunu, öğretmenlerin katılımıyla açık, anlaşılır, sadeleştirilmiş ve fırsat eşitliği yaratacak bir program hazırlamak için henüz geç olmadığını kaydetti. 

banner341
Eğitim programlarının yanında, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak uzaktan eğitime uygun materyal geliştirme konusunun da önemli bir eksiklik olduğunu kaydeden Maviş, öğrenci ihtiyaçlarını sadece temel derslere indirgemeyen, öğrencilerin hem akranlarıyla hem de öğretmenleriyle konuşup paylaşım yapabileceği rehberlik hizmetlerinin de önemli bir ihtiyaç olarak karşılarında durduğunu belirtti.  

GENEL FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK SAĞLIK

Salgın nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin çok uzun saatleri evde kapalı olarak ve bilgisayar başında geçirdiğine dikkat çeken Maviş, “Alışkın olmadığımız bu durum, bir takım genel fizyolojik ve psikolojik sağlıkla ilgili sorunlar yaratabilmektedir. Bu anlamda da okullara destek verilmelidir.” dedi.

DENETLEME, DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME

Uzaktan eğitim ile ilgili en önemli eksikliklerden birisinin de denetleme ve yönlendirme mekanizması olduğunu dile getiren Maviş, bu konuda çağdaş bir yaklaşımla hemen çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda nasıl değerlendirme yapılacağı konusunda da önemli eksikliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Maviş, eğitim programı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilecek uygun ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve bunların yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti. 

EŞİTSİZLİKLER

Dezavantajlı grupların uzaktan eğitim döneminde cihaz, internet erişimi, eğitim programı, aile desteği ve sosyalleşme gibi eşitsizlikler ile boğuşurken, okulların açık olduğu dönemde de katılım yönünden eşitsizlikler oluştuğunu dile getiren Maviş, “Bunun en güzel örneği özel gereksinimli bireylerin katılım oranı ile açıklanabilir. Artan vakalar ve sisteme olan güvensizlikten dolayı özel eğitimde katılım yüzde 16 oranında kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

“BU YILI ‘SANCILI’ OLARAK İFADE EDEBİLİRİZ”

Yukarıda bahsedilen tüm eksikliklerin göz önünde bulundurulduğu zaman, bu yılı en basit tabirle ‘sancılı’ olarak nitelendirdiklerini kaydeden Maviş, 2021-2022 eğitim yılı okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan bütün eğitim kademelerinde yeniden düzenlenme ve gerekirse tekrar edilmesi konusunun da tartışılması gerektiğini belirtti. 

“İVEDİLİKLE EĞİTİM BİLİM DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMALI”

Maviş ayrıca, aylardır ısrarla çağrısını yaptıkları ve Eğitim Bakanlığı’nın kulak tıkadığı Eğitim Bilim Danışma Kurulu’nun ivedilikle oluşturulması ile birlikte eğitim-öğretim sürecine sağlıklı bir şekilde yön verilebileceğini belirtti. 
 

banner360
Son Güncelleme: 28.03.2021 11:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hellim’in AB’de coğrafi tescili
Hellim’in AB’de coğrafi tescili
DSÖ'den yoksul ülkeler için aşı bağışı çağrısı
DSÖ'den yoksul ülkeler için aşı bağışı çağrısı
57. Kütüphane Haftası
57. Kütüphane Haftası
KIBHAD 7. olağan genel kurulu yapıldı
KIBHAD 7. olağan genel kurulu yapıldı
Girne’de gıda ve Covıd-19 denetimleri sürüyor
Girne’de gıda ve Covıd-19 denetimleri sürüyor
İnsan Hakları Platformu Korkmazhan’a açılan davanın insan haklarına aykırı olduğunu savundu
İnsan Hakları Platformu Korkmazhan’a açılan davanın insan haklarına aykırı olduğunu savundu
İki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı
İki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı
KKTC'de bugün de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de bugün de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Yaz saati uygulaması başladı
Yaz saati uygulaması başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim