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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na okullarda oluşacak sorunların sistemli bir şekilde aksatmadan giderme çağrısında bulundu. Sendika, ayrıca, harcamaların karşılanması için okullara ayrılacak bütçenin okul idarecileriyle birlikte belirlenerek, okulları ‘avuç açar’ pozisyona düşürmeden, eğitime ve okullara yatırım yapılması, alt yapılarının geliştirilerek fırsat eşitliği yaratılması için bir an önce harekete geçilmesini istedi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yazılı açıklamasında, “okul bütçelerinin nasıl oluştuğu ve okul giderlerinin neler olduğu, nasıl karşılandığı” konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin elzem olduğuna işaret etti. 

Elmalı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından “kayıtta herhangi bir ücret alınmayacağı” konusunda yapılan açıklama nedeniyle, “veliler ile okul idarelerinin karşı karşıya getirildiğini ve okullarda kaos ortamı yaratıldığını” savundu. 

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KTOEÖS Başkanı Elmalı, Milli Eğitim Bakanlığı’na “devlet okullarına bütçe ayrılacak mı” diye sorarak, şöyle devam etti:  

“Şu anki okul bütçe kaynakları: Okul Aile Birliği hesabındaki para. Eğer var ise bu para Okul Aile Birliğinin kontrolünde ve sorumluluğunda olup, okul ihtiyaçları okul idaresi ile birlikte belirlenip okulun ihtiyacı için kullanılmaktadır. Okul Aile Birliği hesabındaki para okul velilerinin, okul idareci ve öğretmenlerinin yaptığı gelir getirici etkinlikler ve bağışlar vasıtası ile oluşturulur. Ekonomik durumu iyi olan velilerin olduğu okullar bu konuda güçlü bir Okul Aile Birliği bütçesi oluşturabilirken, maddi geliri düşük olan ailelerin olduğu okullarda bu bütçe çok düşük olabilmekte, bazen de hiç oluşturulamamaktadır. Okulun kendi bütçesindeki para: Eğer var ise bu para okul idaresinin kontrolü ve sorumluluğundadır. Ancak yapılan son düzenleme ile bu bütçenin oluşması için kaynak olan okulların kantin-kafeterya kira gelirleri Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmış, okulların idaresindeki bütçe, okul idarelerinin ellerinden alınmış ve sıfırlanmıştır.

Elmalı, “okulların sırtına yüklenen” bu giderleri artırmanın mümkün olduğunu ancak okullara ayrılmayan bütçe ve öğrenci başına yapılmayan katkı ile okul idareleri ve okulların çaresiz bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. 


 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 14:48
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