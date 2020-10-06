banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1167
ALTIN
478.514
DOLAR
7.7626
STERLİN
10.0604
EURO
9.1416
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376
Flaş Haber
Az kalsın galeriye giriyordu!
Kapat

KTOEÖS’ten hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümete, “sağlık, eğitim, ekonomi ve ülkeyi iyi yönetemenin, ayrıca asgari ücretlinin, dar gelirlinin, özel sektörün ve küçük işletmelerin halini anlamanın, sorunlarına çözüm üretmenin görevi” olduğu çağrısında bulundu. 

06 Ekim 2020 Salı 12:41
KTOEÖS’ten hükümete çağrı
banner337
banner351

KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı yazılı açıklamasında, hükümetin Mart ayından beridir ülke yönetiminde zaafiyet yaşadığını, bunu da ülke insanlarının yaşayarak en acı şekilde öğrendiğini kaydetti. 
Elmalı, hükümetin “öngörüden uzak, günü kurtarmaya yönelik plansız adımlar” attığını, bunun ortaya çıkardığı sonuçların da vahim olduğunu ifade ederek, hükümete bütçe, halk sağlığı, eğitim ve istihdamlar konusunda eleştirilerde bulundu. 
Asgari ücretin döviz karşısında değer kaybına uğradığını ifade eden Elmalı, alım gücünün hızla düştüğünü, bunun da insanların, çocukların geleceğini etkilediğini kaydetti ve asgari ücretlinin ülkedeki bu koşullarda nasıl geçinebileceğini sordu. 

banner341
Elmalı, karantinasız girişlerle iç bulaş ve Covid-19 vakalarındaki artışın yüz yüze eğitimi engellediğini ve toplum sağlığını riske attığını ifade ederek, yapılan tespitlere göre sadece orta eğitim kurumlarında 2 bin 500 civarında öğrencinin uzaktan eğitimden yararlanamadığını kaydetti ve bu konuda hükümeti suçladı.
 
 

banner360
Son Güncelleme: 06.10.2020 13:12
Anahtar Kelimeler:
Ktoeös
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktös: “irademiz Satılık Değil”
Ktös: “irademiz Satılık Değil”
Ydü Elektronik Bileklik Üretti
Ydü Elektronik Bileklik Üretti
Gaü’nün Kktc'ye Özel İndirimli Master Ve Doktora Programlarına Son Başvuru 9 Ekim
Gaü’nün Kktc'ye Özel İndirimli Master Ve Doktora Programlarına Son Başvuru 9 Ekim
“çoban” Türkiye Ve Portekiz Yolcusu
“çoban” Türkiye Ve Portekiz Yolcusu
Denktaş: “güdülecek Sürü Olgusundan Çıkıp, Sandığa Gitmeliyiz”
Denktaş: “güdülecek Sürü Olgusundan Çıkıp, Sandığa Gitmeliyiz”
Tatar Ankara’ya gidiyor
Tatar Ankara’ya gidiyor
Benzinciler tüzüğe tepkili
Benzinciler tüzüğe tepkili
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu okullar için tedbirler önerdi
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu okullar için tedbirler önerdi
Özersay: “Konuşma sırası artık halktadır”
Özersay: “Konuşma sırası artık halktadır”
Serdar Denktaş 'Yeni Cumhuriyet'i anlattı
Serdar Denktaş 'Yeni Cumhuriyet'i anlattı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim