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KTOEÖS’ten Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması çağrısı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili “derhal yeniden soruşturma açılması” çağrı yaptı. 

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:15
KTOEÖS’ten Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması çağrısı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili “derhal yeniden soruşturma açılması” çağrı yaptı. 
KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan “Adalet Hemen Şimdi” başlıklı açıklamasında, Türkiye’de, içerisinde KKTC’nin de yer aldığı gelişmeler ve yapılan açıklamalara işaret etti. 
 “Kıbrıs’ta yaşayan, kumar ve uyuşturucu işini yönettiği söylenen bir vatandaşın, Türkiye’deki dosyalarına rağmen devlet tarafından korunup kollandığının” iddia edildiğine işaret eden Geylan, 1996’da öldürülen ve failleri hala bulunamayan gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili söylenenlerin toplum vicdanını rahatsız ettiğini belirtti. Geylan, “Ortaya atılan iddialar karşısında 25 yıldır bu cinayetle ilgili sır perdesinin kalkması için hukuk adına ne gerekiyorsa yapılması zorunluluğu gün gibi ortadadır” dedi. 

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Geylan, Kıbrıs’ın kuzeyi ile ilgili ortaya konan bu tablonun, buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu savunarak, yöneticilere eleştirilerde bulundu. 
Duygu Geylan, şöyle devam etti:
“Kutlu Adalı’yı, Uğur Mumcu’yu, Abdi İpekçi’yi, Hrant Dink ve diğer tüm aydınlık kalemleri susturan aynı karanlık güçlerdir, bu karanlık zihniyeti tanıyoruz, biliyoruz. 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Türkiye’yi mahkûm ettiğini hatırlatırız. Soruşturmanın derhal yeniden açılması için yetkililere çağrı yapar, görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtir, demokrasiye, insan haklarına ve adalete inanan, toplumsal duyarlılığa ve sorumluluğa sahip tüm kesimleri bu konuda birlikte mücadele etmeye davet ederiz.”
 

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Son Güncelleme: 24.05.2021 16:40
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