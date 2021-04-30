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KTOEÖS’ten 1 Mayıs mesajı…

Sendika Başkanı Ozan Elmalı KTOEÖS Yönetim Kurulu adına mesaj yayımladı

30 Nisan 2021 Cuma 11:45
KTOEÖS’ten 1 Mayıs mesajı…
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ilk kez 1856 yılında 8 saatlik çalışma talebiyle başlayan ve sonrasında dünyanın neresinde olursa olsun “Her Şeye Rağmen İnatla, Mücadele Edeceğiz, Yaşayacağız, Yaşatacağız, Yarınlar Bizimdir” diyerek yola çıkan ve bu uğurda kavga verenleri selamladığını bildirdi.

Sendika Başkanı Ozan Elmalı KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yayımladığı 1 Mayıs mesajında, 1 Mayıs’ın birlik, beraberlik, insana yakışır çalışma ve yaşam koşulları talebiyle sokaklara çıkan, direnen, başkaldıran emekçinin günü olduğunu kaydetti.

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Elmalı mesajında şunlara yer verdi:

“Ülkemizde, 13 Ocak 1948’de Lefke’de başlayan ve 124 gün süren mücadele sonunda emeği sömürenlere karşı Kıbrıs’ın emekçileri zafer kazanmıştır. 2000 Kıbrıslının 124 gün boyunca inatla, kararlılıkla, yılmadan daha iyi yaşam ve çalışma koşulları talebiyle sürdürdükleri isyanı, mücadeleyi saygı ile selamlarız. Unutulmamalıdır ki; ‘O madencilerin yüzleri yine kapkaradır, ama gözlerindeki parıltıda ve tebessümlerinde mücadeleleri ve dimdik duruşları hala görünmektedir.

Gün, kapitalizmin yarattığı yıkım ve tahribata karşı, modern köleliğe karşı, her türlü sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Omuz omuza mücadele edeceğimiz nice 1 Mayıslara! Yaşasın 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Mücadele Günü”

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Son Güncelleme: 30.04.2021 12:00
Anahtar Kelimeler:
1 MayısKtoeös
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