Ktoeös Ve Öyak Uzaktan Eğitime Erişemeyen Çocuklar İçin 100 Bin Tl Bağış Yapacak

SENDİKA BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NU ELEŞTİRDİ…

Lefkoşa, 23 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve ÖYAK, uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara bu imkanı sağlamak amacıyla 100 bin TL bağış yaparak cihaz alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sendika ayrıca kampanyaya destek amacıyla bağış çağrısında da bulundu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem yazılı açıklama yaparak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun uzaktan eğitim ile ilgili yine pembe tablolar çizerek gerçekleri halkın bilgisine getirmekten kaçındığını savundu.

Eylem açıklamasında Bakan Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Okullarımızda uzaktan eğitime bilgisayarı, interneti olmadığından erişemeyen hala daha tespit etmediğiniz kaç öğrencimiz vardır? Bu öğrencilerimize gerekli alt yapıyı, anayasal göreviniz olan eğitimde eşit erişebilirlik imkanını hangi bütçeyle nasıl sağlayacaksınız?

1 Temmuz’dan itibaren Covid-19 ithal edilen ülkemizde vaka sayıları artış göstermektedir. Bu durumun geleceği net iken uzaktan öğretim için neden yeterli ve gerekli hazırlığı yapmadınız?

Eylül ayında aklınız başınıza geldiğinde el yordamıyla hazırlık yapmaya çalışmadınız mı? Bu konuda önce her okulu kendi çözümünü üretmeye mecbur etmişken şimdi yarım yamalak hazırladığınız sisteme okulları dahil etmeye çalışmıyor musunuz? Yarattığınız bu kaosla öğretmenler, okul yöneticileri, denetmenler ve veliler ne yapacağını bilmez durumda değil midir?



Okullara yeterli temizlik ve hijyen malzemeleri göndermeyerek süreklilik arz etmesi gereken bu durumun sorumluluğunu olmayan bütçeyle okul idarelerinin sırtına yüklemediniz mi?Okulların açılması durumunda taşımacılığın nasıl yapılacağını belirlemeyip bu konuyu da okul idarelerine havale etmediniz mi?Uzaktan eğitimle ilgili düzenlenmesi gereken bazı tüzüklerle ilgili çalışma yapmayı ne zaman gündeminize alacaksınız?”Bakan Çavuşoğlu’ndan, sordukları sorulara halkın önünde cevap vermesini beklediklerini kaydeden Eylem, “Herşey yolundaymış gibi halkı kandırmaktan, şov ve reklam yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.KTOEÖS ve ÖYAK’ın uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara bu imkanı sağlamak üzere 100 bin TL bağış yaparak cihaz alımı yapacağını duyuran Eylem, “ Bakanlığınızın bu durumda olan tüm çocukları tespit ederek bu imkanı sağlamanın birincil görevi olduğunu hatırlatır, tüm toplumumuza, iş adamlarına, gereksiz yere seçim harcaması yapan siyasi parti ve adaylara bağışta bulunmaları çağrısı yaparız”dedi.Eylem, ÖYAK’ta açılan 01-304-51 no ve CT96120000730000130400000051 Uban numaralı Eğitimde Dayanışma Hesabı’na bağış yapılabileceğini kaydetti.Büyük özveriyle neredeyse 24 saat on-call olan ve çocuklara erişmeye çalışan tüm öğretmenlere teşekkür eden Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı da dönem için gerekli hazırlık, donanım ve organizasyonu yapma konusunda göreve davet etti.(YIL/HÖ)