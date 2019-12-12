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Ktoeös, “türkiye\'de Siyasi İslam\'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması Ve Özgürlüklere Yansıması" Konulu Söyleşi Düzenliyor

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye\'de Siyasi İslam\'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması

Ktoeös, “türkiye\'de Siyasi İslam\'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması Ve Özgürlüklere Yansıması" Konulu Söyleşi Düzenliyor

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye\'de Siyasi İslam\'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması

12 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Ktoeös, “türkiye\'de Siyasi İslam\'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması Ve Özgürlüklere Yansıması

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye'de Siyasi İslam'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması" konulu söyleşi düzenliyor.

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KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, gazeteci-yazar İsmail Saymaz’ın konuşmacı olacağı söyleşi, yarın saat 17.00'de KTOEÖS merkez binasında yer alacak.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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