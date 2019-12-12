Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye'de Siyasi İslam'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması" konulu söyleşi düzenliyor.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye\'de Siyasi İslam\'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması
Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye'de Siyasi İslam'ın Eğitim, Tarikat Yapılanması ve Özgürlüklere Yansıması" konulu söyleşi düzenliyor.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI