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Ktoeös’ten Tepki… “kıbrıs’ta Federasyonun Bittiği Tezi Kör Olmuş Bir Dış Politikanın Tezahürüdür”

Lefkoşa, 21 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs’ta federasyonun bittiği tezi kör olmuş bir dış politikanın tezahürüdür” dedi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:54
Ktoeös’ten Tepki… “kıbrıs’ta Federasyonun Bittiği Tezi Kör Olmuş Bir Dış Politikanın Tezahürüdür”
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Lefkoşa, 21 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs’ta federasyonun bittiği tezi kör olmuş bir dış politikanın tezahürüdür” dedi.
Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye hükümetlerinin birçoğu gibi Kıbrıs sorununun çözümünün yanlışlıklarını devam ettirdiğini savunduğu AKP hükümetinin de, Kıbrıs’ta federasyonun bittiği tezini ortaya koyduğunu belirtti.
“Kıbrıs‘ta uluslararası hukuku baz alan, Kıbrıslı Türkleri hak sahibi yapan , adada siyaseti eşit kılan hukuksal zemin, Kıbrıs Cumhuriyeti ve ona bağlı antlaşmalardır” diyen Gökçebel, “Bugün gerek Kıbrıs Rum politikalarını, gerekse Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler  ve diğer başrol  oyuncularının elini bağlayan, Kıbrıslı Türkleri özne yapan,  Kıbrıs Cumhuriyeti ve ona bağlı antlaşmalarla oluşan hukuksal durumu hiçe sayan hiçbir bakış açısı gerçekçi ve iyi niyetli olamaz” dedi.

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1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki toplumlu yapısının adada 1977-1979 Doruk antlaşmaları ve sonrasında federasyonun kaçınılmazlığının altını çizdiğini ve BM’nin tüm kararlarına yansıdığını belirten Gökçebel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün bile Kıbrıs Türkler üzerinden iddia ettiği her hak bu zemin üzerinden yapılmaktadır. Bugün bu zeminin bittiğini iddia edenler, yerine hangi zemini koyduklarını söylemek zorundadır” ifadelerini kullandı.
“Özne olan Kıbrıs Türk toplumuna rağmen adada politik çıkar üzerine uluslararası  politika geliştirdiğini zannedenlerin ulaşacağı nokta, tüm halkların kaybedeceği bir noktadır” diyen Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumuna rağmen, Kıbrıs Türk toplumu adına konuşanlar, toplumun istencini, gerçekleri göz ardı etmemelidir” dedi.
 (ŞEB/ÖK)
 

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