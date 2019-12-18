Ktoeös’ten Öğrenci Taşımacılığıyla İlgili “partizanlık” Eleştirisi

EYLEM: “ÖNCELİK RANT DEĞİL ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE TAŞINMASINI SAĞLAMAKTIR”

Lefkoşa, 18 Aralık 19 (TR.A.K): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, öğrenci taşımacılığında partizanlık yapıldığını, çocukların sağlığının ve can güvenliğinin tehlikeye atıldığını savundu.

Eylem “Öncelik rant değil, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktır. Yaşanan ve yaşanacak tüm felaketlerin sorumlusu Eğitim Bakanlığı’dır ” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yazılı açıklamasında taşımacılıktaki uygulamaları eleştirdi. Eylem, okul otobüslerinin yaşını, şoförlerin sağlık durumunu ve çalışma izinlerini denetleyecek, düzenli şekilde kontrol edecek bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Okullar açıldığından beri taşımacılıkla ilgili sıkıntıların devam ettiğini kaydeden Eylem, şunları aktardı:

“Değirmenlik Lisesi’nde öğrenciler tek otobüsle ve iki seferle farklı bölgelere taşınıyor. Çocuklar eve 14.30’da varıyor. Dün söz konusu otobüsün frenleri patladı, öğrenciler evlerine daha da geç ulaştı, tehlikeli saatler yaşadı.

Oğuz Veli Ortaokulu’nda Kayıt Kabul Tüzüğü’ne uygun kayıt yaptırmalarına rağmen öğrencilerin bir kısmından Taşımacılık Tüzüğü’ne uyulmadığı gerekçesiyle ücret talep ediliyor.



Bir başka okulumuzda taşımacılık yapan şoförlerimizden bazıları okul müdürüyle tartışmaya giriyor, hakarete varan ifadeler kullanıyor, keyfi tavırlar sergiliyor.Bir başka okulumuzda taşımacılık yapan şoförlerden biri taşıdığı kız öğrencilerden birinin cep telefonuna uygun olmayan mesajlar attı, olay polise de yansıdı.”“DENETİM YERLERDE SÜRÜNÜYOR”“Bu olaylar denetimin yerlerde süründüğünün göstergesidir” diyen KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın sorunlar karşısında ortaya irade koyamadığını, Ulaştırma ve Eğitim bakanlıkları arasındaki siyasi çekişme ve güç savaşı yaşandığını savundu.Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde taşımacılıkta yolsuzluk meselesi gündeme getirildiğini söyleyen Eylem, “Bu mesele sonuca ulaştırılmadı. Görünen odur ki partizanlık bu konuda da 'dokunulmazlığı' getirdi” ifadelerini kullandı.(RÇ/FEZ)