Ktoeös, Tdp\'yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın (Göç Yasası) kaldırılmasını ve tüm öğretmenlerin bir yasa altında toplanması talebini iletti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve sendika yönetim kurulu üyeleri, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ile görüştü. TDP'de yer alan görüşmede Eylem, Hızal'a; sendikanın kamu reformu sırasında yapılabilecek yasal düzenleme ile beklentilerini ve taleplerini içeren bir rapor sundu.

Selma Eylem, kamuda çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını savundukları "Göç Yasası”na karşı uzun yıllardır mücadele ettiklerini, kaldırılması için tüm partileri seçim öncesi de sonrası da ziyaret ettiklerini, tüm partilerin seçim manifestosunda yer alan eşit işe eşit ücret maddelerini gündeme getirdiklerini ancak hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Eylem, bu yasa içerisinde öğretmenlerin de bulunduğunu ve yasanın kaldırılması talebini sürekli yinelediklerini, ancak gelinen son aşamada kamu reformunun gündemde olduğunu, ama göç yasası için yine adım atılmadığını kaydetti.

Selma Eylem, "Eşitlik ve adaleti sağlayacak yasal düzenleme istiyoruz" diyerek, hedef ve taleplerinin; yıllar içinde farklı yasalarla ayrılan tüm öğretmenlerin tek yasa altında toplanması, eşit hak ve maaşa sahip olması olduğunu vurguladı.

Eylem, ortadan kaldırılması için talepleri olan göç yasası için TDP'nin ne yapacağını öğrenmek istediklerini söyledi.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da, TDP'nin o dönemde “Göç Yasası”na karşı durduğunu ve sonrasında da kaldırılması için, eşitlik ve adalet için de çalıştığını hatırlattı.

"Eşit işe eşit ücret" sloganının haklı bir slogan olduğunu, sözkonusu yasanın toplum vicdanını yaralayan bir yasa olduğunu ifade eden Hızal, TDP'nin bu yasa ile ilgili düzenlenme konusunda üzerine düşen görevi yapacağını söyledi.

Kamu reformu ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü, bunla ilgili gerekli önerileri komitede yapacaklarını ifade eden Hızal, ülkede yıllardır gerekli olan kamu reformunun yapılmadığını, yanlış yasal düzenlemelerle herkesin başka başka yasalarla ve farklı uygulamalarla çalıştırıldığını ifade ederek, "Gelecek nesillere daha iyi bir çalışma imkanı sağlamak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

(EMR/SEL) FOTOĞRAFLI