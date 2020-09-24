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Ktoeös: “öğrenciler Eğitimin Uzağında Kaldı… Okullardaki Yangını Söndürün”

Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğrencilerin uzaktan eğitimin uzağında kaldığını, okulların yangın yerine döndüğünü savunarak, bu ortamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kolej ara sınıflarına sınavla öğrenci alma kararını eleştirdi.

24 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Ktoeös: “öğrenciler Eğitimin Uzağında Kaldı… Okullardaki Yangını Söndürün”
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Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğrencilerin uzaktan eğitimin uzağında kaldığını, okulların yangın yerine döndüğünü savunarak, bu ortamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kolej ara sınıflarına sınavla öğrenci alma kararını eleştirdi.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hasan Soyer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı popülizmle ve eğitim adına hiçbir gailesi olmamakla suçladı. Soyer, bakanlığın kolej ara sınıflarına 55 öğrenci almak için sınav yapmayı planladığını belirtti.

Soyer açıklamasında, “’1 Eylül’de uzaktan eğitime başladım’ dediniz, yalnız kaçırdığınız bir nokta var, başladığınız uzaktan eğitimde öğrenciler yok. Öğrenciler eğitimin uzağında kaldılar” ifadelerine yer verdi. Soyer, yapılması gerekenin bu öğrencilere eğitim haklarının verilmesi olduğunu ifade etti.

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KTOEÖS Eğitim Sekreteri Soyer, “Nasıl ki okula giden öğrenciye sıra, sandalye, kitap verme, sağlıklı bir eğitim ortamı yaratma ödeviniz var uzaktan eğitimde de tüm öğrencilere eğitim alabilecekleri ortamı yaratmak da görevinizdir” dedi.

Sınavın seçim yatırımı olduğunu da iddia eden Soyer, bakanlığın her türlü senaryoya karşı çalıştığını söylediğini ancak uzaktan eğitim başlayalı bir ay olduğu halde öğrenci, öğretmen ve idarecilerin devam/devamsızlığın nasıl olacağını bilmediğini, tüm öğrencilere eğitim imkanı sağlanmadığı için bunun netleştirilemeyeceğini kaydetti.

“Uzaktan eğitim devam etmesi durumunda 12. sınıf öğrencileri ne olacak? Sınıf geçme nasıl olacak? ‘Pandemi dönemi ile ilgili kazanımlar üzerinden müfredat çalışması yapılması gerekir’ diyoruz, siz sadece ‘biz her türlü senaryoya hazırız’ diyorsunuz. Veliler, çocuklarının ekran karşısında kalma sürelerine isyan ediyorlar, müfredat çalışması yapmanız gerekirken siz yine ‘biz her türlü senaryoya hazırız’ diyorsunuz” ifadelerini kullanan Soyer, uzaktan eğitime uzak kalan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesini, okullardaki yangının söndürülmesini istedi.

(DOĞ/GÜL)

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