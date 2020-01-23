Ktoeös:”laik, Bilimsel, Kamusal, Nitelikli Eğitim Her Çocuk İçin Bir Hak”

24 OCAK ULUSLARARASI EĞİTİM GÜNÜ

Lefkoşa, 23 Ocak 20 (.): sKıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), demokratik, laik, bilimsel, kamusal, nitelikli eğitimin her çocuk için temel bir hak olduğunu hatırlatarak, kamusal eğitime ve öğretmene yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, Uluslararası Eğitim Günü’nün, BM Genel Kurulu tarafından 2018’de ilan edildiğini, bu yıl 24 Ocak’ta dünya çapında kamusal, nitelikli eğitim için mücadele eden tüm eğitimciler tarafından ikinci kez kutlanacağını kaydetti.

Bu günün ilan edilmesinin büyük bir önem taşıdığını kaydeden Eylem, “Yıllar boyunca kamusal, nitelikli eğitim için yürütülen evrensel kolektif çabalar ve yorulmak bilmeyen savunuculuk sayesinde, eğitimle daha iyi bir dünyaya ulaşmanın öneminin giderek daha fazla önem kazandığının göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

İNSAN, EVREN, REFAH VE BARIŞ İÇİN ÖĞRENME

Bu yılki temanın “İnsan, Evren, Refah ve Barış İçin Öğrenme” olduğunu kaydeden Eylem, “’Öğret, Öğren, Geleceği Şekillendir’ sloganı altındaki evrensel amaç barış içinde, huzurlu ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin rolünü vurgulamaktır. Nitekim, sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve iklim değişikliği eğitimi de dahil olmak üzere nitelikli eğitim, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin tamamının başarısında merkezi bir öneme sahiptir.”dedi

Dünya çapında öğretmenler ve eğitimcilerin 5 temel zorlukla karşı karşıya bırakıldığını belirten Eylem, şöyle devam etti:

“Öğretmen eksikliği sorunu olmasına rağmen, çok fazla öğretmenin statüsü düşürülmüş, istihdam ve çalışma koşulları ağırlaştırılmış ve bu da öğretmenlik mesleğini cazip olmayan bir meslek haline getirmiştir. İnsan hakları ve örgütlenme hakları ihlal edilmekte ve eğitimciler politika geliştirmeye yeterince katılmamaktadır. Kamu hizmetleri genellikle yetersiz finanse edilmekte ve eğitimin özelleştirmesi yaygınlaşmaktadır. Eşitsiz, adaletsiz eğitim olanakları dar gelirli ve dezavantajlı kişilere karşı ayrımcılık yaratmaktadır.

Tıpkı Dünya Öğretmenler Günü gibi, bu önemli günde de kamusal, nitelikli eğitim gailesi taşıyan dünya çapında tüm öğretmenler ve sendikalarının seslerinin duyurulması için bir fırsattır. Gün, eğitimi temel bir insan hakkı ve kamusal olarak yeniden teyit etme günüdür. Nitelikli öğretmenlerin nitelikli eğitimin merkezinde olduğunu tekrar teyit etmek için bir fırsattır. Ayrıca hükümetlere eğitime yatırım yapmaya, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz kamusal, nitelikli eğitim alma haklarından mahrum kalmadığından emin olunması çağrısında bulunulmaktadır.”

(YIL/GÜL)